Recuperato il corpo di Maria Teresa Arcamone, la 12° vittima del disastro di Casamicciola

E’ stato ritrovato finalmente e recuperato dai vigili del fuoco anche il corpo della dodicesima vittima dell’alluvione di Ischia: quello di Maria Teresa Arcamone, nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo.

Maria Teresa Arcamone, 31 anni, lavorava come cameriera in un bar molto conosciuto di Forio. La mattina andava prestissimo al lavoro e si ritiene perciò che all’ora in cui la colata di fango scesa dall’Epomeo ha travolto le case di via Celario fosse già sveglia e che forse si è accorta del pericolo e ha tentato di allontarsi da casa.

Nella tragedia del 26 novembre scorso sono morti anche i cognati Maurizio e Giovanna ed il nipotino Giovangiuseppe, di appena 21 giorni, che abitavano a poca distanza. Alle sue ricerche partecipava il fidanzato Salvatore, fratello di Giovanna, che era tornato ad Ischia dalla nave su cui lavorava; qualche giorno prima i soccorritori avevano trovato la macchina di Mariateresa, spinta dalla forza del fiume di fango sul tetto della sua casa.