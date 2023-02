Ragazza di 25 anni trovata impiccata in un bagno dell’università Iulm a Milano. Indagini in corso per stabilire le cause

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, in un bagno dell’università Iulm in via Carlo Bo a Milano. Dalle prime informazioni non si potrebbe escludere un evento violento. Sul posto sono intervenuti agenti del 118, per la constatazione di decesso, e i carabinieri, per le indagini. Secondo le prime informazioni, il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza, ma aveva una sciarpa attorno al collo con l’altro capo appeso a una porta, il che lascia supporre che potrebbe essersi trattato di una sorta di impiccagione. Al momento però non si hanno particolari sulla scena del crimine e quindi non è chiaro se la dinamica sia quella di un suicidio o di uno strangolamento.

La giovane è stata trovata questa mattina alle 6.45, da un custode che stava facendo il giro di apertura degli Istituti. Il cadavere si presentava vestito e al momento non sono stati notati evidenti segni di aggressione. (fonte: Ansa)