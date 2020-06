Provocazione degli Schutzen in Alto Adige: hanno spostato verso sud i cartelli di confine tra l’Austria e la provincia di Bolzano

Elementi del corpo paramilitare degli Schützen altoatesini hanno compiuto la scorsa notte un odioso gesto anti-italiano spostando verso sud, su 25 passi e strade, i cartelli di confine della Provincia autonoma di Bolzano con la scritta “Verrückt nach Süden“, che ha un doppio significato di segno opposto: “Pazzo per il sud” o “Spostato a sud”. Sui valichi “a nord per comunicare che il confine è stato spostato a sud, mentre a sud il nuovo confine di Stato è stato inoltre segnato con una striscia adesiva rosso-bianco-verde”, scrivono i “cappelli piumati” in una nota.

Si dà il caso che per questa “performance”, come la definiscono gli Schützen, è stata scelta la data del 2 giugno. Secondo il loro comandate, Jürgen Wirth Anderlan, “gli ultimi tre mesi probabilmente hanno aperto gli occhi anche a chi era ancora indeciso. Restrizioni, caos e più vittime che in altri Stati. L’Italia non fa bene all’Alto Adige. L’Italia è un danno per tutte le persone che ci vivono”. Questo signore dimentica solo un piccolo particolare: i miliardi che ogni anno lo Stato italiano spende per l’Alto Adige e i benefici di cui il Sudtirolo gode grazie al regime di provincia autonoma.