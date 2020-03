PRIMARIE DEMOCRATICHE NEGLI USA/ Joe Biden batte Bernie Sanders anche in Florida, Illinois e Arizona. E Trump

Joe Biden si aggiudica la vittoria su Bernie Sanders anche in Florida, Illinois e Arizona nell’ennesimo supermartedì delle primarie democratiche americane. Si fosse votato anche in Ohio (dove il voto è stato rinviato per l’emergenza coronavirus) sarebbe stato un trionfo completo per l’ex vicepresidente di Obama che si è aggiudicato già 18 stati, conquistando almeno 1.400 delegati sui 1.991 necessari per ottenere la nomination e il titolo per contrastare alle urne il 3 novembre prossimo Donald Trump. Il quale, stravincendo anch’egli nelle primarie in Florida e Illinois, si è assicurato un numero di delegati ormai sufficiente per conquistare la nomination repubblicana.

Ma l’incubo coronavirus rende il futuro più che mai incerto, non solo per l’economia mondiale, compresa quella americana, ma anche per lo svolgimento della competizione elettorale negli States: infatti si comincia ad ipotizzare addirittura l’eventuale rinvio del voto ad altra data perché per quella data, il 3 novembre, c’è il rischio che – come ha avvertito il segretario al tesoro Steve Mnuchin – la disoccupazione negli Stati Uniti schizzi al 20% contro l’attuale 5%.