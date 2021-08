PARALIMPIADI, PIOVONO MEDAGLIE/ A Tokyo prosegue l’onda azzurra: il nuoto regala all’Italia 2 ori, un argento e due bronzi. I complimenti di Mattarella ai nostri atleti. Intanto, nella scherma Bebe Vio annuncia: “Purtroppo niente sciabola, solo fioretto”

di FABIO CAMILLACCI/ Sull’onda azzurra dei Giochi olimpici, parte bene la spedizione italiana alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La prima medaglia è di bronzo e arriva da Francesco Bettella nei 100 dorso di nuoto categoria S1. A seguire, sempre nel nuoto, sono giunte le medaglie d’oro e d’argento nei 100 farfalla con Carlotta Gilli (categoria S13) e Alessia Berra (categoria S12). E poi un altro oro con Francesco Bocciardo nei 200 stile libero di nuoto (categoria S5). Infine, bronzo per Monica Boggioni nei 200 stile libero. Cinque medaglie in un giorno, niente male per i nostri atleti paralimpici.

Le congratulazioni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella si è congratulato per l’ottimo risultato e per le parole dei protagonisti azzurri al termine delle competizioni. Congratulazioni che il Capo dello Stato ha espresso al presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli. Il Cip ha fatto sapere: “Mattarella ha manifestato il suo apprezzamento non solo per le prime 5 medaglie conquistate nel nuoto paralimpico, ma anche per le parole espresse dai protagonisti azzurri al termine delle competizioni”.

Federico Morlacchi dice stop. Uno dei due portabandiera italiani, al termine della finale dei 400 metri stile libero S9 che lo ha visto arrivare 7°, ha detto: “Questa era la mia ultima paralimpiade, i problemi alla schiena mi impediscono di continuare. Mi sono divertito”. Davanti a lui Simone Barlaam che ha dichiarato: “Sono soddisfatto perché questa non era la mia distanza. Era la mia prima finale olimpica. Ora un paio di giorni e tornerò di nuovo in acqua”.

L’annuncio di Bebe Vio. L’altra nostra portabandiera alla cerimonia di apertura, sui social ha annunciato che non prenderà parte alla gara di sciabola: “Purtroppo niente gara di sciabola. Questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me ed in questa missione non impossibile ma solo rimandata”. La 24enne schermitrice azzurra dunque parteciperà soltanto alle gare di fioretto.