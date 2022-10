Operaio di 37 anni muore a Cerignola (Foggia) precipitando da una pala eolica mentre svolgeva lavori di manutenzione

Un operaio di 37 anni in Puglia è morto dopo essere precipitato da una pala eolica sulla quale stava svolgendo lavori di manutenzione. E’ successo ad Ordona, nel Foggiano. L’uomo è morto sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Indagini sono in corso anche da parte degli ispettori dello Spesal per verificare la posizione lavorativa dell’operaio.