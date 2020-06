Nuove tensioni Iran-Usa. Mandato d’arresto di Teheran per Trump, accusato dell’uccisione del generale Soleimani

Colpo di scena in una vicenda che nei mesi scorsi ha tenuto il mondo col fiato sospeso: le forti tensioni tra Washington e Teheran. Tensioni ataviche tra i due Paesi. Oggi la notizia clamorosa: l’Iran ha emesso mandati d’arresto per 36 cittadini di Stati Uniti e altre Nazioni, compreso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’accusa per il capo della Casa Bianca: aver ordinato, preparato o attuato il 3 gennaio scorso, l’uccisione avvenuta a Baghdad del generale Qassem Soleimani, comandante delle forze Qods dei Pasdaran.

Il clamoroso annuncio è arrivato dal procuratore di Teheran, Alghasi Mehr, citato dalla Fars. Mehr ha dichiarato: “La magistratura iraniana ha emesso un’allerta rossa’ all’Interpol per le 36 persone ricercate, che sono figure politiche e militari. Queste persone sono condannate per ‘omicidio’ e ‘terrorismo’. Il presidente Donald Trump è in cima alla lista e continuerà a essere perseguito anche al termine del suo mandato presidenziale”.