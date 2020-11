Naufragi di natanti carichi di migranti nel Mediterraneo al largo della costa libica: almeno 74 morti, tra cui un bambino di 6 mesi

Sono almeno 74 i migranti morti in un naufragio al largo di Khums, in Libia. Lo riferisce l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) sottolineando che si tratta dell’ultima di “una serie di tragedie che hanno coinvolto almeno altri 8 naufragi nel Mediterraneo centrale dal primo ottobre”.



Sull’imbarcazione, diretta verso le coste italiane, oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. 47 sopravvissuti sono stati portati a riva dalla Guardia Costiera libica e da pescatori, 31 i corpi recuperati. Proseguono le ricerche delle vittime, fa sapere l’Oim. E ricorda: solo quest’anno sono almeno 900 i migranti annegati nelle acque del Mediterraneo.

Nelle foto: i sopravvissuti alla sciagura che cercano di tenersi a galla in attesa dei soccorsi, e la disperazione della mamma che tenta invano il salvataggio dei figlio di 6 mesi.