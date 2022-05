Molestie sessuali durante l’adunata nazionale degli alpini a Rimini? Ondata di denunce. Il ministro Guerini: «Espisodi gravissimi, non vanno sottovalutati»

“Un altro mi ha spinto in modo da farmi sedere sulle sue ginocchia. I commenti neanche li conto perché sarebbero troppi. I commenti delle persone sono sempre ‘ma è stata una goliardia’. Questa non è goliardia. Questa è molestia”.

Ieri in piazza Cavour si sono riuniti un centinaio tra uomini e donne per una assemblea, organizzata dal gruppo Non una di meno che afferma di aver ricevuto centinaia di denunce da parte delle donne, soprattutto bariste e cameriere, che accusano di essere state molestate da decine e decine di alpini.

“Quello che è sconvolgente è che tante persone, tutte in una volta, si sono sentite legittimate a comportarsi in quel modo che non è affatto goliardico. È stata data la città in mano agli Alpini“.

Un’altra ragazza che lavora in un locale del centro di Rimini ha aggiunto: “Queste cose avvengono tutti i giorni ma è scontato che se si mettono insieme tanti uomini in un simile contesto accadano. Sabato ero sola al lavoro, sono entrati in tanti a consumare. Ero sola e si sono sentiti in dovere di farmi complimenti, rivolgermi apprezzamenti non graditi, che non volevo, aggiungendo ‘devi risponderci, siamo Alpini‘.

E il gruppo di “Non una di meno” non ci sta e già alla seconda giornata dell’adunata nazionale denunciava ciò che stava accadendo: “Sono già numerosissime le segnalazioni di molestie e catcalling da parte di alpini, per lo più ubriachi, ai danni di donne di ogni età, ancor più pesanti quelle subite sul luogo di lavoro da chi non può rispondere a tono o sottrarsi a questa violenza”.

Ci sono anche alpini che chiedono scusa a nome dei loro compagni, ma tendono a minimizzazione, parlando di “atti goliardici”. Come l’Associazione alpini, che ha stigmatizzato l’accaduto, derubricando però i comportamenti a “fisiologici episodi di maleducazione”. E ha ribadito che quanto successo non può “certo inficiare il valore dei messaggi di pace, fratellanza, solidarietà e amore per la Patria che sono veicolati da oltre un secolo proprio dall’Adunata”. Counque il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, assicura: ”Se ci sono denunce circoscritte e circostanziate prenderemo provvedimenti, ma… al momento non ne risultano”.