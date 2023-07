Mokamusic, il cortometraggio diretto e interpretato da giovani disabili, presentato al “Giffoni Film Festival”

Nasce in casa Mokamusic, con la firma del compositore Philip Abussi, la colonna sonora del cortometraggio “I Nostri Sogni” che verrà proiettato in anteprima al Giffoni Film Festival. Il cortometraggio, diretto e interpretato da giovani disabili con la partecipazione di Ettore Bassi, nasce dal desiderio di aiutare adolescenti con malattie rare o complesse, a dare voce al loro talento e dimostrare che anche nel mondo delle arti, del cinema e dello spettacolo, c’è spazio per tutti.

“I Nostri Sogni” è un progetto in co-produzione con Giffoni Innovation Hub, in partecipazione con Rai Cinema Channel, in collaborazione con Film Commission Piemonte ed il supporto di ALMED, l’alta scuola di formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La musica gioca un ruolo importante nel processo realizzativo del corto, stimolando la creatività dei giovani protagonisti e accompagnando la narrazione con note di elevata emotività. La colonna sonora è firmata dal compositore Philip Abussi e prodotta e gestita dalla casa di produzione musicale ed etichetta discografica Mokamusic, da sempre attenta e pronta a sposare iniziative no profit di rilevanza sociale.

Il compositore e produttore musicale Philip Abussi (foto a sinistra accanto ad Anita Falcetta) è un volto noto della industria musicale italiana, è già noto per avere composto le musiche del docu-film Ferrari; con Paolo Barilla, Mauro Forghieri, Niki Lauda, Damon Hill, Jacky Ickx, per avere di recente rivestito il ruolo di Direttore Artistico del contest per giovani autori e compositori “Power2Music”, creato al fianco di Andro dei Negramaro nelle vesti di Creative Talent Director, e per aver firmato i jingle di campagne pubblicitarie internazionali.

“I Nostri Sogni è un progetto unico e sono entusiasta di farne parte. L’esperienza sul set è stata magica: i giovani hanno dimostrato talento, impegno e spirito di socializzazione. Conoscere sia loro che tutto il Dream Team è stato di grande ispirazione per la stesura della colonna sonora” – dichiara Philip Abussi.

Presente anche il cantante di Amici 2022, Ascanio, insieme al producer Jaro, che realizzeranno una canzone creata apposta per l’occasione. I Nostri Sogni, corto cinematografico crossmediale che utilizza la realtà virtuale ed i nuovi linguaggi dell’audiovisivo, risponde in pieno ai principi di diversità ed inclusione.

A tal proposito Anita Falcetta, co-fondatrice di Mokamusic, Music Project Manager e fondatrice di Women Of Change Italia, associazione che da anni è impegnata sul campo nella tutela dei diritti delle donne e delle minoranze, che lavora giornalmente per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, dichiara: “Con Mokamusic abbiamo scelto di esserci al fianco di chi ha bisogno, di chi ha bisogno di un supporto e di una voce, sosteniamo iniziative no profit”.

Per info: Emiliano Belmonte: emiliano.stampa@gmail.com – 349 499 9052;

Valeria Fossatelli: valeriafossatelli@gmail.com – 327 825 3919