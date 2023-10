MILAN E LAZIO DISASTROSE/ Champions League: rossoneri asfaltati in Francia dal Paris Saint Germain, biancocelesti dominati a Rotterdam dal Feyenoord. Mbappè e Gimenez i giustizieri delle due squadre italiane, ma, entrambe restano in corsa per gli ottavi di finale

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo il bel martedi di Champions League condito dalle vittorie di Inter e Napoli, l’Italia vive un mercoledi letteralmente disastroso. Milan e Lazio battute e surclassate dalle avversarie di turno. Crollo Milan a Parigi: il Paris Saint Germain travolge il Diavolo per 3-0. Il fenomeno Mbappé apre le marcature con un’invenzione nel primo tempo (nella foto). Di Kolo Muani e Lee i gol che calano il tris.

I rossoneri adesso sono ultimi da soli nel girone, ma, alla fine delle tre gare di andata, nulla è ancora del tutto compromesso per i ragazzi di Stefano Pioli. Brutta caduta anche per la Lazio, mai in partita a Rotterdam. Finisce 3-1 per gli olandesi che superano in classifica i biancocelesti nel raggruppamento. Vero e proprio dominio dei padroni di casa che stendono la squadra di Sarri con una doppietta di Gimenez e un gol di Zerrouki. Platonico il rigore trasformato da Pedro nel finale.

E’ quasi crisi in casa Milan. Infatti, questa pesante sconfitta in Europa, rischia di lasciare molte più scorie di quanto non abbia fatto la caduta interna di domenica scorsa in campionato contro la Juventus. Oltretutto, i rossoneri in questa Coppa Campioni non sanno segnare: tre gare senza gol. E l’infortunio di Jovic nel riscaldamento, complica le cose anche a livello numerico per il prosieguo della stagione. A questo Milan poi manca quella cattiveria sportiva vista in passato.

Stadio de Kuip, stavolta la fortuna non basta alla Lazio. Dopo aver pareggiato in extremis contro l’Atletico Madrid grazie a un evento rarissimo come il gol di un portiere, nella fattispecie Provedel, e dopo il 2-1 centrato a Glasgow contro il Celtic all’ultimo respiro, i capitolini fanno acqua a Rotterdam. Il Feyenoord fa 3 gol e ne sfiora tanti altri. Alla vigilia Maurizio Sarri con il suo solito per niente elegante slang, aveva chiesto una “Lazio da facce da cazzo”. I suoi ragazzi non l’hanno ascoltato rimendiando, al contrario, “una figura del cazzo”, per dirla alla Sarri.

Il punto della situazione nei due gironi. Il Borussia Dortmund vincendo 1-0 a Newcastle, di fatto rimescola le carte lasciando ancora speranze al Diavolo. Questa la nuova classifica: PSG 6 punti, Borussia Dortmund e Newcastle 4, Milan 2. Però, è chiaro che se i rossoneri vogliono coltivare ancora speranze di qualificazione agli ottavi di finale, nelle gare di ritorno non dovranno più sbagliare. Per quanto riguarda invece il gruppo della Lazio, l’altra sfida Celtic Glasgow-Atletico Madrid si chiude sul 2-2. Feyenoord al comando con 6 punti, Atletico Madrid 5, Lazio 4, Celtic 1. Come quello del Milan, un girone dove ancora tutto può succedere.