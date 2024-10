MADAMA SORRIDE/ Serie A: l’espulsione di Romagnoli e l’autogol di Gila consentono alla Juventus di battere la Lazio. Il Milan resta in 10 uomini per il rosso a Reijnders ma riesce a piegare l’Udinese. Rimonta Genoa col Bologna; finisce in parità anche Como-Parma

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, riecco il campionato con le prime gare valide per l’ottava giornata di Serie A. La Juventus piega la Lazio, il Milan vince in casa contro l’Udinese, finiscono in parità Genoa-Bologna e Como-Parma. La Vecchia Signora all’Allianz Stadium batte i biancocelesti 1-0 e aggancia momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica con 16 punti. Madama resta così l’unica squadra imbattuta dopo 8 turni; peraltro, la Juve torna a vincere tra le mura amiche dopo due mesi di astinenza.

La partita di Torino. La compagine di Thiago Motta sorride perchè vince una gara davvero complicata contro la Lazio nonostante l’espulsione del laziale Romagnoli al 24′: fallo da ultimo uomo su Kalulu lanciato in porta. Episodio favorevole ai padroni di casa e che manda all’aria i piani di mister Baroni. Nonostante l’inferiorità numerica, i suoi reggono fino al minuto 85′: sciagurato autogol di Gila che anticipa Provedel e decide il match suo malgrado. Nella ripresa proteste biancocelesti per un pugno di Douglas Luiz a Patric non visto dall’arbitro e nemmeno segnalato dal Var.

Milan-Udinese 1-0. I rossoneri di Fonseca ripartono dopo il passo falso di Firenze. Il gol vittoria arriva al 13′, grazie a Chukwueze, bravo a finalizzare una splendida azione di Okafor, rifinita dall’assist di Pulisic. Sembrava una partita in discesa per i meneghini in completo controllo, ma, al 29′ arriva l’episodio che complica le cose: Reijnders stende Lovric lanciato a rete e viene espulso. Ehizibue al 44′ pareggia in tuffo di testa, il gol, però, viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa i friulani ci provano senza riuscire a concretizzare. Al 95′ altra rete annullata all’Udinese per un fuorigioco millimetrico di Ekkelenkamp sul gol di Kabasele. Altre news: Abraham ko per un problema a una spalla, Leao in panchina per 90 minuti.

Genoa-Bologna 2-2. Una doppietta di Pinamonti salva il Grifone dopo il doppio vantaggio felsineo. A Marassi, infatti, la squadra di Italiano sblocca la sfida al 37′ con Orsolini e raddoppia con Odgaard al 56′. Sembra finita per i liguri e invece le due reti dell’ex Sassuolo al 73′ (su errore di Casale) e all’85’ (colpo di testa quasi dal limite dell’area) regalano al Genoa un prezioso punto salvezza.

Como-Parma 1-1. Al Sinigaglia partono meglio i ducali che colpiscono al 20’ in contropiede grazie a una magia di tacco di Bonny su assist di Hernani; successivamente, sfiorano il 2-0 colpendo una traversa con Bernabé. A pochi secondi dal termine della prima frazione di gioco, Nico Paz trova il suo primo gol in Serie A pareggiando i conti. Nel secondo tempo poche emozioni con i due team che sembrano accontentarsi del pareggio.