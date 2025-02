CHAMPIONS, ACUTO JUVENTUS/ Spareggio di andata: a Torino contro il PSV, un gol di Mbangula all’82’ fa esplodere lo Stadium. Un bel passo verso gli ottavi di finale, ma, ad Eindhoven non sarà facile. Le altre sfide: un Real da impazzire ribalta il City a Manchester

di FABIO CAMILLACCI/ Riecco la Champions League con gli spareggi validi per la qualificazione agli ottavi di finale, dove per l’Italia per ora c’è solo l’Inter che è riuscita a entrare tra le prime 8 del mega girone della prima fase. In attesa di Club Brugge-Atalanta e Feyenoord-Milan, match di andata per la Juventus che all’Allianz Stadium di Torino batte 2-1 il PSV Eindhoven. Lampo di Francisco Conceiçao e Mbangula-gol all’82’. I bianconeri erano passati in vantaggio al 34′ con McKennie; pareggio dell’ex interista Perisic al 56′.

Tra otto giorni la gara di ritorno in Olanda. Sarà dura ma la squadra di Thiago Motta avrà a disposizione due risultati su tre. In caso di vittoria di misura dei tulipani ci saranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Troppa fatica per Madama che alla fine però riesce a evitare l’ennesimo pari. Anzi, per la prima volta in stagione, la Juve centra il terzo successo di fila tra campionato e Champions.

Il match. Dopo 34 minuti è un bel destro di McKennie a sbloccare la partita finalizzando un’azione caparbia di Gatti. Il 36enne Ivan Perisic ristabilisce la parità dopo 11 minuti della ripresa con un sinistro che s’infila nell’angolino. Minuto 82: lo Stadium esplode grazie a Mbangula che è il più rapido ad arrivare sulla ribattuta del portiere Benitez su un cross di Conceicao.

Le altre sfide andate in scena di martedi: spicca il solito Real Madrid mai domo. Quel Real che non finisce mai. La compagine di Ancelotti passa per 3-2 in casa del Manchester City ribaltando i padroni di casa negli ultimi minuti di gioco. Haaland fa sognare Guardiola con una doppietta, secondo gol su rigore; Brahim Diaz (86’) e Bellingham (93’) fanno impazzire i tifosi madridisti. A segno anche Mbappé per il momentaneo 1-1. Il Paris Saint Germain di Kvaratskhelia s’impone a Brest per 3-0 nel derby francese. Con identico punteggio il Borussia Dortmund vince a Lisbona contro lo Sporting.