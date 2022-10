Lutto cittadino a Riccione per la sciagura stradale sulla A4 nella quale sono morti 5 disabili e l’ex sindaco di Riccione che li accompagnava

Lutto cittadino a Riccione per il tragico incidente nel quale sono morti ieri pomeriggio sull’autostrada A4 – all’altezza del casello di San Donà di Piav e tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste – un gruppo di disabili e l’ex sindaco Massimo Pironi della città che li accompagnava . Il tragico bilancio, avvenuto poco prima delle 16 nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4, il furgone – a bordo del quale c’erano sette persone – ha tamponato violentemente un auto articolato in lento movimento. Il furgone trasportava un gruppo di 5 disabili assistiti dalla Cooperativa disabili Centro21 di Riccione, oltre al sindaco Pironi e al conducente. Unico sopravvissuto un altro ragazzo che viaggiava a bordo del veicolo.

Fra le vittime, come si è detto, anche Massimo Pironi, che, dopo aver lasciato l’attività politica ed essere andato in pensione, aveva intensificato la sua attività di volontario con l’associazione Centro21. Secondo quanto si apprende, stava guidando il pulmino che viaggiava sull’A4.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista e altre 6 persone. Il medico del Suem purtroppo ha dovuto dichiarare la morte di 6 persone, un passeggero è stato stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in ospedale. Il tratto autostradale in direzione Venezia è stato chiuso al traffico.

Al momento del violentissimo tamponamento erano segnalati rallentamenti – anche attraverso i pannelli a messaggio variabile – a causa del traffico intenso tra Meolo – Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro). L’incidente è avvenuto nella corsia centrale: l’autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è avveduto del Tir fermo in coda.