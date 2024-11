L’ONDA ROSSA DI THE DONALD/ Elezioni presidenziali USA 2024: Trump e i repubblicani fanno il pieno, travolta la democratica Kamala Harris. Il tycoon supera largamente la soglia dei 270 grandi elettori e trionfa anche nel voto popolare e al Congresso

di SERGIO TRASATTI/ L’onda rossa repubblicana ha cominciato a travolgere Kamala Harris fin dall’inizio dello spoglio di questo Election day USA 2024. Rispetto al ventilato testa a testa, non c’è stata partita. Come ha giustamente scritto sui suoi social Elon Musk anticipando il trionfo trumpista nella notte: “Gioco, partita, incontro”. The Donald ha, infatti, conquistato 292 grandi elettori, ben 22 in più rispetto ai 270 che servivano per l’elezione a presidente degli Stati Uniti. La candidata del partito democratico si è fermata a 224. Trump ha fatto il pieno travolgendo la vice di Joe Biden anche sul fronte voto popolare e nel controllo del Congresso.

Le prime parole del tycoon dopo il trionfo. Donald Trump ha parlato sul palco al convention center di Palm Beach in Florida circondato dalla famiglia al completo dicendo: “Sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, è il più grande movimento della storia”. E il successo di Trump piace ai mercati finanziari americani: dollaro ai massimi, Bitcoin in salita. In rosso invece le Borse europee evidentemente preoccupate per i potenziali dazi che potrebbero arrivare. Piazzaffari ha chiuso con l’indice ftse mib a -1,54% (nella foto: Trump e la sua famiglia sul palco di Palm Beach dopo il trionfo).

Trump, la politica estera e le congratulazioni della Meloni. Il premier israeliano Netanyahu nella giornata di mercoledi 6 novembre ha parlato al telefono con Donald Trump; il primo ministro di Tel Aviv si è congratulato per la sua rielezione a presidente degli Stati Uniti e i due hanno deciso di lavorare insieme per la sicurezza di Israele, discutendo anche della minaccia iraniana. Questo invece il messaggio di congratulazioni della premier Giorgia Meloni: “A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.

È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente”.