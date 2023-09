L’EUROPA MINORE/ Tiraspol: un guizzo di Lukaku consente alla Roma di battere i moldavi dello Sheriff. L’Atalanta con due colpi di testa piega il Rakow campione di Polonia. Conference League: solo un pareggio per la Fiorentina in casa dei belgi del Genk

di FABIO CAMILLACCI/ Rispetto alla Champions, va meglio alle squadre italiane impegnate nella fase a gironi di Europa League e Conference. La Roma vince in trasferta, l’Atalanta a Bergamo liquida per 2-0 i polacchi del Rakow Częstochowa, mentre la Fiorentina, pur giocando bene, non va oltre il 2-2 in terra belga contro il Genk. Complessivamente, però, una buona partenza per le nostre rappresentanti nelle altre due competizioni europee.

C’è la firma di Romelu Lukaku sulla vittoria esterna della Roma in Moldavia. Per l’attaccante belga primo gol in maglia giallorossa anche in Europa dopo quello di domenica scorsa in campionato. Esordio europeo ok per i ragazzi di Josè Mourinho. A Tiraspol, i giallorossi battono 2-1 lo Sheriff senza entusiasmare; ma era importante partire col piede giusto, incamerare i primi tre punti anche in Europa League e dare continuità al travolgente successo di domenica scorsa in campionato contro l’Empoli. Unica nota negativa, il nuovo problema muscolare per Renato Sanches. Primo tempo al piccolo trotto per la Roma: la squadra capitolina tira diverse volte in porta ma senza inquadrare il bersaglio.

I padroni di casa spaventano il portiere romanista Svilar (titolare al posto di Rui Patricio) con Mbeckeli che da due passi anticipa un dormiente Karsdorp e colpisce un palo clamoroso. In chiusura di frazione una carambola in area su calcio di punizione di Paredes provoca l’autorete di Talal. Se l’approccio alla gara da parte della Roma ha lasciato a desiderare, l’approccio al match a inizio ripresa è a dir poco irritante. Inevitabile il pareggio dello Sheriff al 57′ con Tovar. A quel punto Mourinho, in tribuna perchè squalificato, manda in campo Dybala e “La Joya” ispira il gol vittoria di Lukaku (nella foto: il momento del tiro vincente di Big Rom). Nell’altra gara del girone, Servette-Slavia Praga 0-2. Cechi al comando insieme alla Roma.

Atalanta-Rakow 2-0. De Ketelaere ed Ederson con due colpi di testa stendono la compagine campione di Polonia in carica. Dopo lo 0-0 del primo tempo, nel secondo due incornate regalano i primi tre punti alla banda del Gasp. Grande prova del centrocampista belga ex Milan che trova la rete del vantaggio; mentre il brasiliano ex Salernitana entra dalla panchina e raddoppia. Un buon ritorno nelle Coppe europee per la Dea dopo 525 giorni di astinenza. Nell’altro match del gruppo, Sporting Lisbona corsaro a Graz in casa dello Sturm. Lusitani al comando con l’Atalanta e tra due settimane scontro diretto in terra portoghese.

Conference League, alla Viola la doppietta di Luca Ranieri non basta: Fiorentina raggiunta due volte dal Genk in Belgio. Il 24enne centrale viola, fino a oggi un solo gol in carriera, segna al 7′ e al 23′; ma, prima Zeqiri al 12′ e poi McKenzie all’86’ firmano il 2-2 finale. Infortunio a un’anca per Nico Gonzalez. E alla fine i toscani rischiano addirittura la sconfitta: palo di Arokodare al 95′. Nell’altra sfida del raggruppamento, a Budapest gli ungheresi del Ferencvaros superano 3-1 i serbi del Cukaricki a Budapest. Magiari in testa con 3 punti, gigliati e belgi 1 punto, Cukaricki a mani vuote.