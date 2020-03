COVID-19 NELLA LIGA SPAGNOLA/ Positivi al coronavirus quattro calciatori, tre sono del Valencia che ha affrontato l’Atalanta in Champions. La Dea costretta all’isolamento. Tra i giocatori contagiati spiccano Garay e Mangala

di FABIO CAMILLACCI/ In Spagna l’emergenza coronavirus cresce e si registrano contagi anche nella Liga, il massimo campionato di calcio iberico. Il primo in ordine di tempo è stato Ezequiel Garay, 33enne argentino difensore del Valencia. È stato lui stesso a dare l’annuncio del contagio sul suo profilo Instagram scrivendo: “Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte dalle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena”.

Atalanta in autoisolamento. Garay a causa della rottura del legamento del ginocchio fu costretto a saltare la doppia sfida di Champions League contro l’Atalanta per gli ottavi di finale. Lo stesso Valencia, però, successivamente ha comunicato che in totale sono ben cinque i casi nel club tra tecnici e giocatori. Oltre a Garay, gli altri positivi sono: José Luis Gayà (titolare sia all’andata che al ritorno), Elaquim Mangala, schierato solo in Spagna, il collaboratore tecnico Francisco José Camarasa e il dottor Aliaga. Tutti sono in buone condizioni e in autoisolamento. Pertanto, appresa la notizia, anche l’Atalanta è stata costretta a ricorrere alla quarantena.

Altri casi di coronavirus nel calcio. Restando a Valencia, è risultato positivo anche l’attaccante brasiliano dell’Elche, Jonathas, che in passato ha giocato in Italia con le maglie di Brescia, Pescara e Torino. La squadra valenciana milita nella Segunda division spagnola, la nostra Serie B. Contagiato inoltre il presidente dell’Associazione svizzera di football, il 70enne Dominique Blanc, che già si trova in autoisolamento a casa e spiega: “Mi sento abbastanza bene, ho solo una leggera influenza”. Gli uffici della Federcalcio elvetica a Berna ovviamente sono stati chiusi e chi ha avuto recenti contatti con Blanc ha già effettuato un consulto medico. Ricordiamo che il 3 marzo Blanc aveva partecipato all’incontro annuale della Uefa ad Amsterdam.