LAZIO, COLPO GOBBO A NAPOLI/ Ritorno a Fuorigrotta da vincente per il grande ex Maurizio Sarri: il Comandante incarta Spalletti e i biancocelesti battono la capolista con un gol di Vecino. Partenopei un po’ stanchi mentalmente e fisicamente, ma nella corsa allo scudetto è una sconfitta indolore

di FABIO CAMILLACCI/ E’ storicamente così nel calcio: anche nelle cavalcate trionfali, prima o poi qualche caduta arriva. D’altronde il lungo percorso della Serie A è sempre pieno di ostacoli e ogni tanto si può incappare in una stecca; soprattutto per le squadre impegnate in Europa, in particolare in Champions League. La Coppa Campioni logora. E forse c’è anche un po’ di stanchezza fisica e mentale in questo Napoli che comunque prosegue la sua meravigliosa corsa verso il terzo scudetto alla luce dell’enorme vantaggio accumulato nella fuga. Ad approfittarne è la Lazio che nell’anticipo del venerdi valido per la 25° giornata, vince 1-0 al Maradona grazie al un gol di Vecino al 67′. Seconda sconfitta in campionato per i partenopei dopo quella in casa dell’Inter arrivata a inizio 2023. Ma è una sconfitta indolore e anche meritata per quanto visto in campo.

Squadra di Sarri al secondo posto in classifica. Il successo consente infatti ai biancocelesti di salire a quota 48, scavalcando momentaneamente Inter e Milan appaiate a 47 punti. Napoli a 65. Nel primo tempo gli ospiti soffocano la manovra azzurra e vanno vicini al vantaggio: Di Lorenzo respinge sulla linea un colpo di testa di Vecino. Nella ripresa il Napoli accelera e colpisce una traversa con Osimhen. E così Vecino con un gran destro dalla distanza cala il jolly della vittoria laziale (nella foto: la gioia di Vecino dopo il gol). Nel finale, da segnalare un bel calcio di punizione di Milinkovic Savic che si stampa all’incrocio dei pali a Meret battuto.

Ritorno a Fuorigrotta da vincente per il grande ex di turno. Maurizio Sarri si prende tre punti e gli applausi del Maradona. Sarri il Comandante ha disputato grandi stagioni alla guida del Napoli: sfiorò anche quel tricolore che ora stanno per cucirsi sul petto i giocatori di Luciano Spalletti. Spalletti comunque imbrigliato da Sarri: una bella lezione di tattica. Sarri è bravo a scegliere di far giocare Vecino dall’inizio per soffocare i meccanismi della perfetta macchina partenopea, disinnescando di conseguenza Osimhen e compagni. Una gran bella prova di squadra quella della Lazio. Un vero colpo gobbo.