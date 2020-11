L’artrite reumatoide colpisce 400mila persone, ma solo il 40% di loro segue le terapie correttamente per i costi da sopportare. Come comportarsi in epoca covid

Maurizio Rossini, professore ordinario di Reumatologia e direttore della Scuola di specializzazione in Reumatologia dell’Università di Verona, ha sviluppato il tema spiegando che «i costi annui per i pazienti con artrite reumatoide in Italia sono stimati tra i 3,5 ed i 4 miliardi di euro. Lo scenario epidemiologico della patologia – sottolineato – è in forte e rapido cambiamento ed ancora di più in era covid l’organizzazione ospedale/territorio per la sua gestione deve cambiare. In particolare, relativamente all’artrite reumatoide, il sistema sanitario è sollecitato in maniera importante anche dal punto di vista sociale. L’organizzazione di una Rete Reumatologica – ha sottolineato il professor Rossini – può fornire risposte efficienti, soprattutto in era Covid-19, quando è necessaria una presa in carico territoriale efficiente e capillare. La diagnosi precoce è essenziale anche nel campo dell’artrice reumatoide perché il ritardo diagnostico è la prima causa di complicanze e di disabilità. Le visite in telemedicina sono un’opportunità ma non potranno sostituire le visite ambulatoriali se non per alcune attività di controllo e monitoraggio. Si dovrà perciò lavorare – ha sottolineato – ad un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato, che preveda la creazione di corsie preferenziali per i pazienti urgenti o con red flags di esordio o riattivazione di malattia. Sappiamo che la politica sulla assunzione di nuovo personale specializzato è sotto i riflettori per tutte le realtà regionali. La rete di specialisti dovrà operare in connessione con la medicina territoriale anche mediante il Teleconsulto. Fondamentale da questo punto di vista la formazione ed il coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche per la gestione delle frequenti comorbilità, e la semplificazione, gestione online e “sburocratizzazione” dei piani terapeutici».

«Posti letto dedicati per pazienti con patologie reumatologiche complesse e gravi – ha proseguito Rossini – dovrebbero essere garantiti (cosa purtroppo non sempre accaduta durante la precedente ondata). Fondamentale anche l’interazione fra centri Hub, Spoke e Specialisti territoriali per ridurre le liste d’attesa. Sarebbe anche auspicabile una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai farmaci, specie per quelli più pratici, evitando così lo spostamento ed il disagio dei pazienti. Bene il risparmio attraverso le terapie biosimilari, ma con le garanzie per i Pazienti di poter accedere alle migliori cure, anche innovative, se necessario. I decisori politici dovranno mantenere il dialogo con tutti gli interlocutori (prime fra tutte le Associazioni di malati reumatici) perché la realizzazione di una Rete Reumatologica efficiente possa migliorare l’offerta sanitaria e l’appropriatezza dei servizi offerti dal SSN».