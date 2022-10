La Rai annulla il contratto con Memo Remigi per il programma pomeridiano “Oggi è un altro giorno”. Motivo un palpeggiamento in diretta della cantante Jessica Morlacchi

Nel programma Rai pomeridiano del 1° canale “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, non vedremo più al pianoforte il cantante Memo Remigi: la Rai ha risolto il contratto con l’artista 88enne “a seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda”. Quale è stata la violazione? “Le telecamere – è stato spiegato – hanno stretto sul mezzo busto della conduttrice mentre sullo sfondo si intravedevano Memo Remigi e Jessica Morlacchi. All’occhio attento dei telespettatori non è sfuggita la mano del maturo cantautore, che dal fianco della Morlacchi è scivolata sul fondoschiena di quest’ultima, che lo ha bloccato dandogli uno schiaffetto sulla mano e rimettendogliela a posto”.

Serena Bortone ha affermato in apertura dell’ultima puntata del programma: “Da Remigi un comportamento intollerabile, solidarietà a Jessica Morlacchi. Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’Azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora“.