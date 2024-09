LA NUOVA ITALSPALLETTI VA/ Nations League: dopo il colpaccio di Parigi gli azzurri battono anche Israele con le reti di Frattesi e Kean. La Francia piega il Belgio e l’Italia vola da sola in testa al girone a punteggio pieno

di FABIO CAMILLACCI/ ItalSpalletti: missione compiuta. Sul campo neutro della “Boszik Arena” di Budapest, gli azzurri battono 2-1 Israele e chiudono a punteggio pieno i primi due turni del girone di Nations League. Dopo la straordinaria vittoria in casa della Francia, contro la modesta Nazionale di Ben Simon era importante dare continuità ai risultati per riscattare la figuraccia a Euro 2024. Un gol per tempo e pratica archiviata: apre Frattesi al 38esimo, raddoppia Kean al 62esimo; Abu Fani accorcia le distanze al 90esimo.

Le scelte del commissario tecnico. Luciano Spalletti, sul fronte modulo di gioco, conferma la nuova strada intrapresa, ovvero: 3-5-1-1 con posizioni molto mobili. Raspadori alle spalle di Kean a galleggiare tra le linee: l’attaccante del Napoli più centrocampista che seconda punta. E poi: due esterni alti e difensori che si alternano tanto in posizione centrale quanto in fase d’impostazione. In mediana: Frattesi e Tonali protagonisti di inserimenti continui, diretti dall’ottimo regista Ricci nel fraseggio.

Il primo tempo. Dopo aver lasciato sfogare gli israeliani nel palleggio senza correre rischi, l’Italia di Spalletti aumenta l’aggressività contro una squadra schierata con sei uomini lungo la linea difensiva. Solomon al 31′ spaventa gli azzurri che 7 minuti dopo si svegliano e sbloccano il match: pallone recuperato a centrocampo, azione rifinita da Dimarco e deviata in rete di petto da Frattesi (nella foto: la gioia di Frattesi festeggiato da Cambiaso. Poco dopo Raspadori va vicino al 2-0.

Il secondo tempo. Nella ripresa nuovo puntuale inserimento di Frattesi che sfiora il raddoppio. Ma il secondo gol è nell’aria: altro recupero palla, stavolta in anticipo su Gloukh, tiro di Raspadori, parata di Gerafi sulla cui ribattuta Kean non sbaglia. Italia vicina più volte al tris, tra cui un gol annullato a Tonali, poi l’acuto di Israele che però arriva troppo tardi.

La situazione. Nell’altra sfida del raggruppamento, riscatto Francia che in casa batte 2-0 il Belgio. Questa dunque la classifica dopo le prime due giornate: Italia 6 punti, Francia e Belgio 3, Israele ancora a zero. Il 10 e il 14 ottobre due impegni casalinghi per l’ItalSpalletti, rispettivamente, contro Belgio e Israele.