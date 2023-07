LA GUERRA DELLE BUGIE (strategiche) TRA RUSSIA E UCRAINA: ecco un piccolo album delle ultime dette nello scambio tra i due contendenti

Kiev : “Non attaccheremo la centrale di Zaporizhzhia stanotte perché i russi hanno messo ordigni per dare la colpa a noi“

L’ultimo di questo assurdo scontro di tragiche bugie si sta svolgendo oggi. Per rendersene conto basta riportare e leggere le comunicazioni tra i due fronti. Lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev afferma: «Mosca ha posizionato ordigni sul tetto del terzo e quarto reattore che non sarebbero destinati a danneggiarli, ma possono simulare un bombardamento da parte dell’Ucraina. Oggi sono stati collocati oggetti estranei simili a ordigni esplosivi sul tetto esterno del terzo e quarto reattore della centrale di Zaporizhzhia. La loro detonazione non è destinata a danneggiarli, ma può creare l’immagine di un bombardamento da parte dell’Ucraina. Questo è ciò che i media e i canali telegram russi stanno diffondendo falsamente“, si legge nel rapporto delle Forze armate di Kiev. L’esercito ucraino sostiene di non violare “il diritto umanitario internazionale” e che monitorerà la situazione, “pronti ad agire in qualsiasi circostanza“.