LA COREA DEL SUD FA L’IMPRESA/ Qatar 2022, con un gol all’ultimo respiro i sudcoreani battono il Portogallo e passano beffando l’Uruguay. Avanza anche la Svizzera che vince contro la Serbia. Il Camerun supera a sorpresa il Brasile ma esce come il Ghana. Adesso spazio agli ottavi di finale

di FABIO CAMILLACCI/ Qatar 2022, la fase a gironi dei Mondiali va definitivamente in archivio: ora spazio alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. E questo si conferma il Mondiale delle sorprese: la Corea del Sud al 91esimo batte 2-1 il Portogallo e si qualifica da seconda nel gruppo H, alle spalle dei lusitani di Cristiano Ronaldo. I sudcoreani beffano per differenza reti l’Uruguay: inutile il 2-0 con cui la Celeste supera il Ghana. Mentre, nel raggruppamento G, la Svizzera vince 3-2 lo spareggio con la Serbia e passa insieme al Brasile che cade contro il Camerun (1-0 per gli africani), ma, chiude comunque al primo posto. Dunque, negli ottavi: Brasile-Corea del Sud e Portogallo-Svizzera.

Tre grandi non hanno onorato l’ultima partita in quanto già qualificate. Francia sconfitta dalla Danimarca, Spagna battuta dal Giappone, Portogallo superato dalla Corea del Sud e Brasile steso dal Camerun. Gli iberici peraltro ci hanno anche rimesso il primo posto. Super Corea del Sud: la Nazionale di Bento ribalta il Portogallo dopo l’iniziale svantaggio firmato da Ricardo Horta al 5′. Al 27′ pareggia Young-Gwon. Poi, all’ultimo respiro Hwang Hee-Chan scrive la storia per i sudcoreani (nella foto: la sua gioia dopo la storica rete).

Vittoria amarissima per l’Uruguay. Ad Al Wakrah, decide la doppietta di de Arrascaeta al 26′ e al 32′ dopo il rigore sbagliato da Ayew. Quando la qualificazione sembra certa, arriva la beffa con la rete della Corea del Sud ai portoghesi. Asiatici avanti in virtù del maggior numero di gol segnati. La classifica finale del girone H: Portogallo 6 punti, Corea del Sud e Uruguay 4, Ghana 3.

Girone G: sconfitta indolore per il Brasile. La Seleçao perde 1-0 contro il Camerun, ma vola comunque agli ottavi da prima grazie alla migliore differenza reti rispetto alla Svizzera. Al Lusail Stadium di Al Daayen sono i verdeoro a fare il match e ad avere le occasioni migliori con Martinelli, Rodrygo e Antony, ma la rappresentativa di Tite sbatte contro le parate di Epassy e al 92′ Aboubakar decide la sfida con un colpo di testa. Agli africani non serve per la qualificazione ma escono comunque a testa alta dai Mondiali.

Svizzera avanti grazie al successo nello scontro diretto con la Serbia. Gli elvetici eliminano la compagine di Stojkovic e per un solo gol di differenza non chiudono al comando. I marcatori rossocrociati contro i serbi: Shaqiri, Embolo e Freuler. Serbia a segno con Mitrovic e Vlahovic. Gara piena di ribaltoni: dall’1-0 Svizzera al 2-1 Serbia, fino al 3-2 finale. Questa la classifica definitiva del gruppo G: Brasile e Svizzera 6 punti, Camerun 4, Serbia 1. Al termine della fase a gruppi, 5 calciatori al comando della classifica marcatori con 3 reti: Mbappé (Francia), Morata (Spagna), Gakpo (Olanda), Rashford (InghilterrA) e Valencia (Ecuador). A parte quest’ultimo, gli altri sono tutti in corsa. Sabato 4 dicembre i primi due ottavi: alle 16 Olanda-Stati Uniti, alle 20 Argentina-Australia.