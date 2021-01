JOE BIDEN HA GIURATO/ Da oggi è in carica come 46° presidente degli Stati Uniti. Presenti i predecessori Bush, Clinton e Obama. Assente Trump: avvilente scorrettezza. L’augurio di Hillary alla vice presidente Kamala Harris

Joe Biden ha giurato come 46/mo presidente degli Stati Uniti davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie Jill. «Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”, ha detto Biden pronunciando la formula di rito e diventando a 78 anni il presidente Usa più anziano ad entrare in carica, il primo del Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy.

Kamala Harris ha giurato ed è diventata la prima vicepresidente donna della storia americana, di origini afroamericane e indiane – nelle mani del giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor e su due bibbie: una di Regina Shelton, ritenuta da Kamala e da sua sorella Maya una ‘seconda madre’; l’altra dell’icona dei diritti civili Thurgood Marshall.

Ovazione e applausi per Joe Biden e la first lady Jill quando sono usciti da Capitol Hill per raggiungere la piattaforma per la cerimonia di giuramento, presenti gli ex presidenti Barack Obama e la moglie Michelle, George W. Bush e sua moglie Laura, Bill Clinton e sua moglie Hillary.

Anche il vicepresidente Mike Pence e il leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell, due ex alleati di Donald Trump, sono arrivati in Campidoglio per partecipare alla cerimonia. Insieme a McConnell c’era Elaine Chao, la moglie ex ministro dei Trasporti dell’amministrazione Trump.

Hillary Clinton celebra Kamala Harris: “Mi fa piacere pensare che quello che per noi è oggi storico – una donna che giura per la vicepresidenza, sembrerà una cosa normale e ovvia quando le nipoti di Kamala saranno cresciute”, twitta l’ex Segretaria di Stato che aspirava a rompere il soffitto di cristallo e diventare il primo presidente donna. Un sogno che quattro anni fa si è infranto con la vittoria di Donald Trump, benché su scala nazionale lei avesse ottenuto molto più voti dell’antagonista.

“Riusciamo a respirare di nuovo aria fresca. Buona fortuna Joe e Kamala!”. Così su Twitter il presidente del Ppe, Donald Tusk, facendo riferimento al nuovo presidente Usa Biden e alla vicepresidente Harris.

Donald Trump e Melania hanno lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li hanno portati alla base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull’Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris.

Così il tycoon ha trascorso i suoi ultimi minuti da presidente degli Stati Uniti prima del giuramento di Joe Biden. A salutarlo, nella piccola folla, c’erano tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr.

L’atmosfera era più da comizio che da discorso di commiato. “Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi”, ha detto Trump davanti ai suoi sostenitori, che gli hanno cantato ‘We Love You‘.

E lui ha risposto: “We love you too, dal profondo del mio cuore. Ritorneremo, in qualche modo”, ha aggiunto. “Continuerò a lottare per voi, ci vediamo presto“.

Secondo indiscrezioni, il tycoon starebbe pensando a creare un suo partito, il ‘Patriot Party’, ma molto dipenderà dalle sue vertenze legali, a partire dall’impeachment.

Secondo quanto riferisce la Cnn citando una fonte dell’amministrazione, Trump ha lasciato una nota per Biden alla Casa Bianca. E la ex first lady Melania ha dato indicazioni ai suoi assistenti di lasciare una nota di ringraziamento allo staff della Casa Bianca.

Le prime novità. E’ subito rottura con l’eredità di Trump: il nuovo presidente Usa darà il via alla sua nuova amministrazione con 17 ordini esecutivi che comprenderanno, tra l’altro, il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi e nell’Oms.

Il presidente del consiglio Ue, Charles Michel, propone agli Usa un nuovo patto fondatore per costruire insieme un mondo migliore. E invita Biden a una seduta straordinaria del Consiglio europeo. Ursula Von der Leyen ha dichiarato che “siamo ad una nuova alba per gli Usa e per la Ue”.