ACCADDE OGGI 13 settembre

1321. La notte tra il 13 e il 14 settembre Dante Alighieri muore a Ravenna, dove era stato esiliato da Firenze (dove era nato nel 1265) per motivi politici, in ragione della sua appartenenza a una famiglia della piccola nobiltà aderente ai guelfi bianchi.

1970. Si corre la prima edizione della maratona di New York. A vincere la gara podistica è Gary Muhrcke, che percorre i 42 Km. e 195 metri in 2 ore 31minuti e 38 secondi.

1980. In piazza San Cosimato a Roma viene ucciso a colpi d’arma da fuoco Franco Giuseppucci, detto Er negro. Ha trentatré anni ed è uno dei fondatori della banda della Magliana. E’ stato lui a decidere, nel 1977, il rapimento del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rovere, considerato il primo atto della banda.

1982. Il Parlamento approva la legge 646 nota anche come legge Rognoni-La Torre, che introduce nel codice penale italiano l’articolo 416-bis sull’associazione di stampo mafioso.

1993. Vengono firmati a Washington gli accordi di Oslo che prevedono la divisione della Cisgiordania e della striscia di Gaza in tre zone: la zona A, interamente palestinese, la B, dove l’autorità civile è palestinese, mentre il controllo militare rimane a Israele, e la zona C, israeliana. Alla firma sono presenti Yasser Arafat e Shimon Peres. Partecipano in veste di garanti il segretario di Stato americano, Warren Christopher, e il ministro degli Esteri russo, Andrei Kozyrev, alla presenza del presidente Bill Clinton e del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin.

2007 – A conclusione dell’inchiesta sulla McLaren, accusata di spionaggio nei confronti della Ferrari, la FIA multa la casa inglese per 100 milioni di dollari e ne azzera il punteggio nella classifica mondiale dei costruttori.