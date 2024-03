ITALIA, UN’ALTRA VITTORIA/ New Jersey: la tournée azzurra negli Stati Uniti si chiude con il successo contro l’Ecuador. Apre Pellegrini, chiude Barella, ma, l’ItalSpalletti è bella a metà

di FABIO CAMILLACCI/ L’Italia di Luciano Spalletti archivia la tournée negli Stati Uniti con un’altra vittoria. Alla Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey gli azzurri battono 2-0 l’Ecuador, ma, senza brillare; un po’ come accaduto giovedi scorso nella sfida contro il Venezuela. D’altronde, è stata una Nazionale sperimentale in vista dell’Europeo. Stavolta, apre le marcature dopo 3 minuti il capitano romanista Pellegrini, sempre più in versione Lorenzo il Magnifico, raddoppia l’interista Barella con un gran gol al 94′. Come contro la Vinotinto, ItalSpalletti bella a metà. Buon primo tempo con il commissario tecnico che ripropone il 3-4-2-1. Nella ripresa, però, i nostri si abbassano e subiscono le accelerazioni dei sudamericani che sfiorano il pareggio in un paio di occasioni.

Le scelte del c.t. azzurro. Spalletti rispetto al match contro il Venezuela cambia gli undici titolari. Come detto, il tecnico ripropone il modulo 3-4-2-1 schierato nella prima frazione di gioco della partita andata in scena in Florida il 21 marzo. Debutto tra i pali per l’ottimo Vicario, ex Empoli oggi in forza al Tottenham. Donnarumma in panchina per la prima volta dopo sette presenze consecutive da titolare. Gianluca Mancini a guidare il terzetto difensivo con Bastoni e Darmian. Bellanova, altro esordiente in azzurro, sulla fascia destra. Alle spalle dell’unica punta Raspadori, la qualità di Pellegrini e la forza di Zaniolo, invece, della coppia Chiesa-Frattesi.

Le parole di Luciano Spalletti al termine della gara. Il c.t. azzurro ha detto: “Siamo stati sempre squadra, anche nel secondo tempo. Questa è la cosa fondamentale. Nel primo tempo abbiamo avuto più la palla e siamo stati più alti con il baricentro, potevamo fare un altro gol. Ma poi i ragazzi non hanno concesso grandi spazi, siamo sempre stati un blocco. Il bilancio di queste due sfide è comunque positivo. C’è stata l’organizzazione perfetta della Federazione e noi come squadra abbiamo fatto due buone partite. Tournée ottima”. Prossimi esperimenti prima dell’inizio di Euro 2024: Italia-Turchia il 4 giugno e Italia-Bosnia il 9 dello stesso mese. Poi, il 15 giugno l’esordio nel girone degli Europei contro l’Albania.