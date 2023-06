IL NAPOLI RIPARTE DA RUDI GARCIA/ E’ l’ex tecnico francese della Roma il nuovo allenatore dei campioni d’Italia orfani di Luciano Spalletti. Nations League, un’altra amarezza per l’Italia: azzurri sconfitti dalla Spagna che in finale sfiderà la Croazia. Decisivo un gol di Joselu a pochi minuti dal termine

di FABIO CAMILLACCI/ Tutto in un giorno: l’ItalMancini perde la semifinale di Nations League contro la Spagna e il Napoli riparte da Rudi Garcia. E’ infatti l’ex allenatore della Roma il nuovo tecnico dei campioni d’Italia dopo l’addio di Luciano Spalletti, grande protagonista del terzo scudetto dei partenopei. Ma cominciamo parlando della delusione azzurra: a Twente la nostra Nazionale esce sconfitta per 2-1 dalla sfida contro le “Furie Rosse”.

C’è rammarico in casa Italia. C’è rammarico perchè la rete della vittoria arriva al minuto 88 grazie a un guizzo sottoporta di Joselu, 33enne attaccante in forza all’Espanyol: la seconda squadra di Barcellona da poco retrocessa in “Secunda Division”. Spagna bestia nera dell’Italia in questa competizione: nel 2021 alle final four di Milano, compagine iberica vincente in semifinale contro i ragazzi di Roberto Mancini freschi campioni d’Europa.

Dunque, domenica alle 20.45 saranno gli spagnoli a sfidare la Croazia nella finalissima. Croazia che mercoledi a Rotterdam ha battuto per 4-2 nei tempi supplementari l’Olanda padrona di casa. Mentre gli “Orange” di “Rambo” Koeman, sempre domenica 18 giugno ma alle ore 15, se la vedranno con gli azzurri per la “finalina” di consolazione valida per il terzo posto.

La partita: bel primo tempo dell’ItalMancini che reagisce bene alla frittata iniziale firmata Bonucci. Terzo minuto di gioco: Donnarumma appoggia per il difensore bianconero che pasticcia e si fa rubare palla da Yeremi Pino. Il 20enne attaccante del Villareal entra in area e di piatto destro porta in vantaggio i suoi. La reazione azzurra è rabbiosa e dopo 8 minuti trova il pareggio. Jorginho imbecca Zaniolo che prova il tiro ma calcia malissimo: il pallone, però, finisce sul braccio largo di Le Normand. Calcio di rigore netto: dal dischetto Immobile fa centro.

L’Italia non si ferma, insiste e raddoppia: stavolta Jorginho pesca Frattesi che supera Simon in uscita, ma il Var annulla per fuorigioco. Nella ripresa la musica cambia: sale in cattedra il “tiki-taka” della Spagna di mister Luis de la Fuente. Un intervento prodigioso di Donnarumma e un brutto errore di Morata da due passi salvano gli azzurri che poi vanno vicinissimi al sorpasso con un gran tiro ravvicinato di Frattesi che centra in pieno il portiere Simon. All’88’ Joselu chiude i giochi. Peccato.

Napoli: Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia per il dopo Spalletti. Per il tecnico francese contratto biennale più opzione per una terza stagione. L’annuncio via social del club di ADL è arrivato proprio durante Italia-Spagna. Il 59enne Garcia in Italia allenò la Roma dal 2013 al 2016 (nella foto: Garcia ai tempi romanisti con il Capitano Francesco Totti). Con i giallorossi: due secondi posti e un esonero in corsa al terzo anno. Ma quella Roma era uno squadrone. A seguire, le esperienze a Marsiglia e al Lione senza lasciare il segno. Poi per Garcia: i petrodollari arabi dell’Al Nassr, l’arrivo di Cristiano Ronaldo, e un nuovo esonero nell’aprile scorso. Per l’allenatore transalpino sarà dura sostituire Spalletti nel cuore dei napoletani.