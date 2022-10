Ignazio La Russa (di Fratelli d’Italia) eletto presidente del Senato senza i voti di Forza Italia (ad eccezione forse di quelli di Berlusconi e della Casellati)

Con 116 voti (12 in più della maggioranza richiesta) il senatore Ignazio La Russa (di Fratelli d’Italia) è stato eletto nuovo presidente del Senato, ma il gruppo di Forza Italia non ha contribuito alla elezione, forse con la sola eccezione (fatto significativo dei cattivi rapporti in seno alla destra) di due esponenti: Silvio Berlusconi e la Casellati (ex presidente di Palazzo Madama), che erano presenti ad eccezione degli altri senatori di FI si sono astenuti. Cosa che ha poi provocato uno scontro verbale tra il neo presidente e il Cavaliere. Le schede bianche sono state 66. Hanno ottenuto 2 voti inoltre Calderoli (che era il candidato in pectore della Lega) e la senatrice a vita Liliana Segre, che per decisione del presidente della Repubblica Mattarella ha presieduto la seduta di apertura del Senato, pronunciando discorso di straordinaria efficacia, ripetutamente sottolineato da applausi fragorosi di tutti i settori dell’aula per sottolinearne il valore morale, politico e istituzionale (di cui riferiamo a parte).

Ignazio La Russa ha assunto subito la presidenza del Senato salendo dopo aver portato un mazzo di rose bianche per Liliana Segre.

Questo il commento di Giorgia Meloni: “Congratulazioni al neopresidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell’Italia e che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d’Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti. Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l’Italia chiede risposte immediate, hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti“.

Ma subito dopo la votazione ci sono stati nell’aula momenti di tensione tra Berlusconi e Ignazio La Russa (vedi foto)nel momento in cui il neo eletto presidente di Palazzo Madama si è avvicinato al Cavaliere (seduto sui banchi del suo partito) che ha reagito battendo i pugni sul banco e mandandolo a quel paese.