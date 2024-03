GIORNATA DELLA DONNA/ Roma: la “panchina rossa” di AssoTutela vicino ai resti della Fiat Croma in cui trovò la morte il magistrato Giovanni Falcone ucciso da Cosa Nostra nella strage di Capaci

di MARIO MEDORI/ Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo: presso la Scuola Formazione e Aggiornamento Personale Penitenziario “Giovanni Falcone”, in via di Brava 99 a Roma, l’importante evento dell’associazione AssoTutela, in collaborazione con il Nic Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria comandato da Ezio Giacalone. Sarà posizionata una “panchina rossa”, all’interno della Scuola, nel luogo simbolo della giustizia italiana quale la teca contenente la Fiat Croma esplosa nell’attentato di Capaci nei confronti del compianto giudice Giovanni Falcone, per sancire un simbolo potente, per la lotta alla violenza. Le Istituzioni e AssoTutela, abbracciano di comune accordo, un gesto concreto, per sancire l’importanza e la ferma convinzione che l’unica impresa contro la violenza e in particolare contro quella sulle donne, sia l’informazione e la presenza tangibile sempre al fianco di chi ne ha bisogno. Il presidente di AssoTutela, Michel Emi Maritato (nella foto a destra) ha dichiarato: “Posizionare la panchina rossa di AssoTutela, d’innanzi alla teca dei resti della macchina in cui viaggiava Giovanni Falcone, non è solo un onore, ma anche un gesto simbolico, che accomuna tutte le lotte che sono state fatte e che avvengono nel quotidiano e che avranno luogo in futuro, per la giustizia”.

Grande la partecipazione di Istituzioni e rappresentanti politici. Nell’aula magna della scuola di Formazione e aggiornamento Personale Penitenziario “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, interverranno tra gli altri: Don Gaetano Sarracino, Giovanni Russo (Capo Dipartimento che farà gli onori di casa), il Consigliere della Corte di Appello di Roma, Valerio De Gioia, i sindaci di Trevi nel Lazio Silvio Grazioli e Luca Marocchi, di Arcinazzo Romano. Parteciperanno, inoltre, la consigliera del Comune di Roma Claudia Pappatà in rappresentanza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In rappresentanza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, sarà presente il Comandante della Stazione di Trastevere, Maggiore Rocco Mario. In rappresentanza del Signor Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Credendino, il Capitano Antonio Salvatore d’Amico, il già dirigente generale di Ps Antonio del Greco, il consigliere regionale del lazio Onorevole Nazzareno Neri e l’avvocato Antonio Nucera. Moderatore dell’evento, Fabio Camillacci del Cusano Media Group e de L’Altroquotidiano.