FESTIVAL DEL CINEMA di VENEZIA/ Nove minuti di applausi per Paolo Sorrentino dopo la proiezione del film “E’ stata la mano di Dio”

Nove minuti di applausi, emozione palpabile e gli occhi lucidi di Paolo Sorrentino. È terminata la proiezione in Sala Grande di “È stata la mano di Dio”, il nuovo film del regista Premio Oscar per La grande bellezza, il suo film più personale e in cui ripercorre l’adolescenza e la perdita dei genitori a 16 anni. In sala c’era anche tra gli altri il regista Marco Bellocchio. Nel cast Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo e Massimiliano Gallo.

A 21 anni dall’ultima volta in gara al Lido Con Holy Smoke, Jane Campion torna in corsa per il Leone d’Oro con l’adattamento dal romanzo di Thomas Savage, THE POWER OF THE DOG, racconto di isolamento e necessità di amare al quale danno volto Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

Si compone un tris giornaliero di grandi autori in concorso con Paul Schrader, regista di THE CARD COUNTER (in arrivo nelle sale italiane dal 3 settembre con il titolo Il collezionista di Carte ), costruito intorno al giocatore d’azzardo, ex inquirente militare William Tell (Oscar Isaac) e al suo incontro con Cirk intenzionato a vendicarsi di un nemico comune.

Fuori concorso, Daniel Geller e Dayna Goldfine raccontano uno dei più grandi cantautori americani nel documentario HALLELUJAH: LEONARD COHEN, A JOURNEY, A SONG.

Ad Orizzonti c’è in gara il regista e videoartista Yuri Ancarani, con la Venezia segreta degli adolescenti raccontata in ATLANTIDE. Fra le proiezioni speciali viene presentato il corto PIETRO IL GRANDE, ritratto dedicato da Antonello Sarno a Pietro Coccia, fotografo di cinema prematuramente scomparso nel 2019. Tra gli eventi, la presentazione del corto transmediale di Thomas Turolo LA REGINA DI CUORI con Beatrice Vendramin, Maria Sole Pollio e Cristiano Caccamo, dedicato a un tema di grande attualità come la pericolosità di alcune challenge online. La Settimana della Critica rende omaggio a Valentina Pedicini, morta a soli 42 anni nel novembre 2020, riproponendo in apertura il corto ‘ERA IERI’, con il quale la cineasta aveva partecipato alla sezione Sic@sic nel 2016.