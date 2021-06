EUROPEI, CONTO ALLA ROVESCIA/ Le scelte di Roberto Mancini: ecco la lista completa dei 26 convocati. Colpi di scena finali: il commissario tecnico richiama l’attaccante Raspadori dall’Under 21 e taglia Politano. Gli ultimi due esclusi sono Pessina e Gianluca Mancini

di FABIO CAMILLACCI/ Italia: è scattata l’operazione Europei. Dopo la sgambata contro San Marino e il 7-0 sul tabellino, Roberto Mancini ha annunciato la lista definitiva fatta di 26 convocati. Effettuati gli ultimi tagli rispetto ai 28 pre-convocati: a sorpresa il ct richiama l’attaccante del Sassuolo Raspadori fino a lunedi impegnato con l’Under 21 e taglia nuovamente Politano che in precedenza era stato preferito a Moise Kean. Esclusi anche il difensore centrale della Roma Gianluca Mancini e il centrocampista atalantino Pessina.

Prossimi passaggi. I freschi campioni d’Europa Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati con il Chelsea sabato sera nella finalissima di Champions League, hanno usufruito di 24 ore di riposo in più; hanno raggiunto il resto del gruppo soltanto nella serata di martedi 1 giugno. Ricordiamo che prima dell’esordio all’Europeo (venerdi 11 giugno alle 21 contro la Turchia all’Olimpico di Roma), l’ItalMancini venerdi 4 giugno sfiderà in amichevole la Repubblica Ceca (nella foto in basso: Kean ai tempi della Juve insieme a Pjanic).

Il commento di Roberto Mancini. Il ct ha detto: “La scelta per arrivare ai 26 della lista dei convocati per l’Europeo è stata la cosa più difficile per me. Già lo è stato lasciare fuori sei ragazzi dal primo pre-raduno. Tutti meritavamo di starci. Ci sono nazionali che sono avanti a noi come preparazione e risultati recenti, Francia, Portogallo, Belgio o Inghilterra. Credo però che, come sempre deve accadere, l’Italia abbia il dovere di partire per cercare il massimo risultato, e poi siamo sicuri di avere un’ottima squadra”. La speranza è che il Mancio abbia ragione.

La lista completa con i 26 convocati azzurri

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).