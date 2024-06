EURO 2024: GLI OTTAVI DI FINALE/ Storica qualificazione per la Georgia, passa anche la Turchia di Montella. Clamoroso equilibrio nel Girone E: chiudono tutte a quattro punti ma avanzano solo Romania, Belgio e Slovacchia, grande amarezza per l’Ucraina. Il tabellone sorride all’Italia

di FABIO CAMILLACCI/ Completato il quadro degli ottavi di finale di Euro 2024. Ne esce un tabellone sbilanciato che potrebbe favorire il percorso dell’Italia. Terribile la parte con Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio, ovvero cinque delle 6 teste di serie al momento del sorteggio. Mentre, dal lato degli azzurri l’unica big è l’Inghilterra, l’ultima testa di serie, che l’ItalSpalletti potrebbe incontrare ai quarti; anche l’Olanda in tabellone sarà dal lato degli Azzurri. Peraltro, senza il gol di Zaccagni al 98′ la nostra Nazionale sarebbe stata eliminata perchè fuori anche dalle migliori terze. Pericolo scampato e adesso il tabellone ci sorride, certo: servirà un’Italia ben diversa da quella timida e paurosa vista contro Spagna e Croazia. E ora raccontiamo cosa è accaduto nelle ultime sfide della fase a gironi.

Impresa Georgia. Nel Gruppo F la formazione del ct Sagnol batte 2-0 il Portogallo già qualificato da primo del girone e centra uno storico pass per gli ottavi da terza con 4 punti. All’Arena AufSchalke, il fantasista del Napoli Kvaratskhelia sblocca subito la gara in ripartenza (nella foto la sua esultanza), poi i georgiani serrano le linee respingendo la reazione lusitana anche grazie ai miracoli del portiere. Stesso tema tattico nella ripresa con Mikautadze (57′) che raddoppia i conti su rigore per un fallo in area di Antonio Silva su Lokoshvili. Agli ottavi la Georgia se la vedrà con la Spagna.

Turchi avanti. La Turchia batte 2-1 la Repubblica Ceca, chiudendo al secondo posto il gruppo F e volando agli ottavi dove affronterà l’Austria. A indirizzare la qualificazione è l’interista Calhanoglu che con un preciso destro all’angolino batte Stanek al 51′: inutile il pari al 66′ di Soucek perchè al 94′ Tosun regala la vittoria a Montella. La formazione di Hasek, eliminata, paga il doppio giallo rimediato in 9 minuti da Barak, espulso al 20′.

Gruppo E: Slovacchia-Romania 1-1. Un gruppo pazzesco a livello di equilibrio in cui tutte e 4 le Nazionali chiudono con 4 punti. La squadra di Calzona parte forte e apre le marcature al 24’ con l’incornata di Duda su cross di Kucka, a cui risponde al 37’ Razvan Marin su rigore. Iordanescu chiude il girone al primo posto, nella parte di tabellone di Austria, Italia e Inghilterra.

Belgio-Ucraina 0-0. Nell’altra gara del Girone E il pareggio consente ai Diavoli Rossi di qualificarsi agli ottavi come secondi. Nonostante 4 punti nel carniere torna a casa la squadra ucraina guidata da Rebrov, che chiude il raggruppamento all’ultimo posto per una peggiore differenza reti. nel girone con 4 punti per differenza reti. La Romania vince il girone, Slovacchia terza. Per Lukaku e compagni ora c’è la Francia.

Il quadro completo degli ottavi di finale

Spagna-Georgia: 30 giugno, ore 21

Germania-Danimarca: 29 giugno, ore 21

Portogallo-Slovenia: 1 luglio, ore 21

Francia-Belgio: 1 luglio, ore 18

Romania-Olanda: 2 luglio, ore 18

Austria-Turchia: 2 luglio, ore 21

Inghilterra-Slovacchia: 30 giugno, ore 18

Svizzera-Italia 29 giugno, ore 18