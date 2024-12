EN PLEIN ITALIANO/ Europa League: la Lazio passa in casa dell’Ajax e vede gli ottavi di finale, vince anche la Roma in casa contro il Braga. Ranieri rigenera capitan Pellegrini e consolida la zona play-off; storico gol di Saud, primo arabo a segnare con una squadra italiana. Conference League: Fiorentina travolgente e ottavi a un passo

di FABIO CAMILLACCI/ En plein italiano tra Europa League e Conference. Nell’ex Coppa Uefa, tris della Lazio ad Amsterdam: la squadra di Baroni liquida 3-1 l’Ajax e ipoteca gli ottavi di finale. Le reti di Tchaouna nel primo tempo e di Dele-Bashiru e Pedro nella ripresa, dopo il pari di Traore, esaltano i biancocelesti che si confermano in grande forma. La cura Ranieri continua a far bene alla Roma che in casa supera per 3-0 il Braga e consolida la sua posizione nella zona play-off. Segnano: un rinato capitan Pellegrini, Saud Abdulhamid, che fa la storia diventando il primo calciatore arabo a fare gol con un club italiano (nella foto a sinistra la sua esultanza), ed Hermoso. In Conference League, invece, Fiorentina a valanga contro il Lask: al Franchi finisce 7-0 per i viola, ora a un passo dagli ottavi.

Ajax-Lazio 1-3. Per il sesto turno di Europa League, alla Johan Cruijff Arena i biancocelesti di mister Marco Baroni disputano una partita di attesa e di grande concentrazione nella prima frazione di gioco, dopo essere passati al 12′ grazie a Tchaouna. In avvio di ripresa i padroni di casa pareggiano con Traorè. Capitolini nuovamente avanti con Dele-Bashiru al 52′, prima del sigillo del solito Pedro al 77′. Una vittoria che consente a questa bella Lazio di restare in testa alla classifica del girone unico ipotecando di fatto il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Roma-Braga 3-0. I giallorossi dopo il 4-1 al Lecce in campionato danno continuità ai risultati battendo con 3 gol di scarto anche la compagine portoghese. Nel primo tempo fa tutto Pellegrini, letteralmente rigenerato da Claudio Ranieri: al 10′ sblocca la gara di destro su assist di Zalewski, poi colpisce due legni e sfiora il raddoppio in altre occasioni. Il 2-0 arriva a inizio secondo tempo grazie allo scatenato Saud Abdulhamid, bravo a finalizzare una grande incursione di Koné. Al 68′ l’arabo provoca anche l’espulsione del portiere ospite Matheus. In pieno recupero, Hermoso cala il tris (nella foto in home page: Pellegrini festeggia con Ranieri).

Fiorentina-Lask 7-0. Nella quinta giornata di Conference League, gli uomini di Palladino travolgono gli austriaci del Lask Linz, in partita solo per i primi venti minuti. Pratica archiviata già nel primo tempo grazie alle reti di Sottil al 10′, Ikonè al 22′ e Richardson al 39′. Nel secondo tempo: poker di Sottil che fa doppietta al 58′. Arrotondano il punteggio: Mandragora al 69′, l’autogol di Stojkovic all’82’ e Gudmundsson su rigore all’85’. In tal modo, a un turno dal termine, la Viola vede il traguardo del passaggio diretto agli ottavi di finale.