EURO 2024, SCANDALO E RIGORI/ Spagna e Francia in semifinale. Gli iberici piegano 2-1 ai supplementari la Germania padrona di casa, i transalpini eliminano il Portogallo di Cristiano Ronaldo solo dopo la lotteria dei tiri dal dischetto. Tedeschi furiosi per l’ennesimo grave errore del mediocre arbitro inglese Taylor

di FABIO CAMILLACCI/ E’ Spagna-Francia la prima semifinale di Euro 2024. Gli iberici battono 2-1 la Germania padrona di casa grazie a un gol a due minuti dal termine dei tempi supplementari, mentre i transalpini eliminano il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai calci di rigore. Nella giornata di sabato 6 luglio conosceremo le altre due semifinaliste che usciranno dalle sfide Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia. La prima semifinale Spagna-Francia si giocherà martedi 9 luglio a Monaco di Baviera con fischio d’inizio alle ore 21. Gli spagnoli dovranno fare a meno degli squalificati Le Normand e Carvajal. Assenze pesanti in difesa.

Portogallo-Francia 5-3 dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e ovetime. Joao Felix sbaglia, Theo Hernandez no e dopo 120 minuti, i rigori dicono Francia. I lusitani tornano a casa tra i rimpianti per aver sprecato tante occasioni da gol. Un problema che storicamente affligge da sempre i portoghesi. L’esterno del Milan dagli undici metri segna il penalty decisivo dopo il palo colpito dall’attaccante dell’Atletico Madrid.

Germania-Spagna: l’urlo di Merino al 118′ e così passa la Nazionale del ct Luis de la Fuente. Il centrocampista della Real Sociedad di testa segna il gol decisivo nel secondo tempo supplementare. Di Dani Olmo e Wirtz le altre due reti nei tempi regolamentari. Tedeschi fuoriosi col mediocre arbitro inglese Taylor che evidentemente ha qualche Santo in Paradiso all’interno della UEFA, visto che continua ad arbitrare ad alto livello. Netto mani in area di Cucurella: Taylor sorvola e la Var nemmeno lo richiama al monitor. Uno scandalo, soprattutto alla luce delle nuove regole sui falli di mano in area.

Sulle rive del fiume Elba, in una fredda serata estiva, i lusitani piangono, i francesi esultano. Amburgo, Volksparkstadion: gli spettatori non dimenticheranno l’ultima gara di Cristiano Ronaldo in un Europeo. CR7 statico e avulso dal gioco: corrono tutti tranne lui. E non potrebbe essere altrimenti a 39 anni. Stesso discorso per il transalpino Mbappè che però ha solo 25 anni. Il neoacquisto del Real Madrid non ha lasciato traccia nel match. Non pervenuto. Mister Deschamps lo ha anche sostituito nel primo tempo supplementare.

Stoccarda, tra tedeschi e spagnoli: tensione, equilibrio e anche tante polemiche per l’ennesima vergogna Taylor. Nel secondo tempo supplementare, sul risultato di 1-1, il pessimo fischietto inglese nega un rigore ai padroni di casa: Cucurella, sul tiro di Musiala, colpisce la palla con il braccio largo, è una vera e propria parata, ma, per Taylor e Var tutto regolare. Evidentemente, Taylor è filo-spagnolo visto che in un episodio analogo nella finale di Europa League 2023, non assegnò il penalty in favore della Roma opposta al Siviglia che poi trionfò ai tiri dal dischetto. Altra pagina triste: è stata l’ultima gara in carriera per il campione tedesco Toni Kroos che, dopo aver vinto tutto tra cui un Mondiale e 6 Champions League, ha deciso di ritirarsi a soli 34 anni. Esempio di grandezza totale.