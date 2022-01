Covid, picco di Capodanno: 141.262 contagi su 1.084.295 tamponi. Attualmente, oltre un milione di italiani è positivo al coronavirus

Sempre più grave l’emergenza Covid nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 141.262 nuovi contagi da Covid a fronte di 1.084.295 tamponi effettuati. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al coronavirus in Italia: 1.021.697, ovvero 120.713 in più rispetto a ieri. Si contano anche altri 111 morti.

Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.266.939 e i morti 137.513. I dimessi e i guariti sono invece 5.107.729, con un incremento di 20.432 rispetto a ieri. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111, mentre ieri erano state 155. Da inizio pandemia le vittime sono in totale 137.513.

Il primo gennaio 2022 meno tamponi del 31 dicembre 2021 quando erano stati 1.224.025. Il tasso di positività è al 13%, in salita rispetto all’11,78% di ieri. Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri.