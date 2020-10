CORONAVIRUS/ Aggiornamento al 20 ottobre/ Sorpresa: più tamponi (144.737) e meno contagiati (10.874), ma più posti letto occupati negli ospedali e nelle terapie intensive

Aggiorniamo ad oggi, 20 ottobre, i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia. I nuovi casi accertati sono 10.874 su 144.737 tamponi : il rapporto del 7,5%, in calo rispetto agli ultimi due giorni. Un incremento invece c’è stato nelle ospedalizzazioni: +778 in reparti Covid e +73 in terapia intensiva. I morti sono 89.

Le tre regioni con i maggiori incrementi sono Lombardia (2.023 positivi, di cui 1.054 in provincia di Milano e 515 in città), Piemonte (1.396) e Campania (1.312). Seguono Lazio (1.224), Liguria 907. Le situazioni migliori sono in Molise e Basilicata, rispettivamente con 26 e 17 contagi.

Tra lunedì e martedì di questa settimana sono 20.212 i nuovi infetti rintracciati, il 12 e 13 ottobre furono 10.520. Sette giorni fa i ricoverati con sintomi erano 5.076 e le persone in terapia intensiva 514, oggi sono 8.454 e 870. Il saldo tra ingressi-uscite fa segnare quindi un incremento di posti letto occupati negli ospedali di 3.378 unità e 356 in rianimazione.

Ecco comunque i dati regione per regione confrontati con quelli di ieri (quando però il numero dei tamponi effettuati era stato di gran lunga inferiore)

Lombardia 2.023 ( ieri 1.687)

Piemonte 1.396 ( 933)

Emilia-Romagna 507 (552)

Veneto 490 (402)

Lazio 1.224 (939)

Campania 1.312 (1.593)

Toscana 812 (986)

Liguria 907 (3239)

Puglia 295 (321)

Sicilia 574 (362)

Marche 89 (98)

Trentino 94 (79)

Friuli Venezia Giulia 131 (159)

Abruzzo 184 (159)

Sardegna 221 (159)

Bolzano 209 (85)

Umbria 194 (167)

Calabria 94 (108)

Valle d’Aosta 75 (135)

Basilicata 17 (22)

Molise 26 (38)