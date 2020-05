CALCIO, LA LIGA RIPARTE/ Il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia: “Il campionato può riprendere dall’8 giugno”. Quasi sicuramente si ricomincerà il 12 giugno con il derby di Siviglia: partite tutti i giorni con fischio d’inizio anche alle 23

di FABIO CAMILLACCI/ Francia, Scozia, Belgio e Olanda hanno deciso da tempo di chiudere in anticipo la stagione calcistica. La Germania invece già da una settimana ha fatto ripartire la Bundesliga, mentre oggi la Spagna ha ufficializzato la ripresa del massimo campionato. La Liga ripartirà nella settimana che inizia lunedì 8 giugno. E’ quanto ha reso noto il primo ministro iberico Pedro Sanchez. Ricordiamo che il presidente della Lega spagnola Javier Tebas ha sempre indicato il 12 giugno come data di ripartenza auspicata. Negli ultimi giorni invece si era diffusa una voce secondo la quale il ritorno in campo della Liga poteva slittare al 19 giugno. Non sarà così e la conferma è arrivata dal governo di Madrid.

Le parole del premier iberico. Parlando alla nazione per illustrare le varie misure legate al la cosiddetta “desecalada”, ovvero la ripartenza del Paese, Pedro Sanchez ha affrontato anche il tema calcio dicendo: “La Liga riprenderà la settimana che inizia lunedì 8 giugno”. Adesso dalla Liga verrà comunicato a breve il giorno esatto della prima partita; ma l’ipotesi più probabile è che si parta venerdì 12 con il derby di Siviglia.

Le tappe. All’inizio della prossima settimana, forse già lunedì sarà diffuso l’intero calendario delle 11 giornate che mancano per completare il torneo spagnolo. Tebas ha già dichiarato a più riprese che si giocherà praticamente tutti i giorni con l’obiettivo di chiudere il 26 luglio. Gli orari di inizio delle gare saranno tra le 18 e le 19.30 nei giorni della settimana, e tra le 19 e le 23 per il sabato e la domenica.