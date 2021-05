AGGIORNAMENTO COVID-19 a domenica 16 aprile/ Nuovi contagi in Italia 6.659, morti 93. Ma il 9,1% degli anziani over 80 non ha ancora ricevuto la prima dose del vaccino

I dati del ministero della Salute confermano oggi, domenica 16 maggio, il confortante aggiornamento di ieri sull’andamento delle epidemia di covid-19 in Italia: i nuovi contagiati sono 5.753 nelle ultime 24 ore contro i 6.659 di ieri, ma, poiché quel dato viene da 202.573 tamponi rispetto ai 294.686 di ieri, la percentuale di contagio è leggermente superiore: 2,8% contro il 2,2% del giorno precedente. Un fatto incoraggiante dal momento che il numero dei morti è stato oggi nettamente inferiore oggi (93) rispetto al numero di ieri, quando furono 136. Quindi siamo al dato più basso da sette mesi.

Diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: 1.779 (26 in meno rispetto a ieri); nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.134 persone, 359 meno di ieri.

Intanto c’è da segnalare che ancora oltre 5 milioni di persone in Italia sono a rischio elevato di ospedalizzazione perché sono ancora totalmente scoperte dalla protezione vaccinale. Infatti il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Carbabellotta, fa notare in un’analisi per l’Ansa sulle coperture vaccinali e l’andamento della pandemia, che il 9,1% degli over 80 non ha ancora ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino, e che tale percentuale sale al 23,1% della fascia 70-79 anni e al 42,4% per quella tra i 60 e i 69 anni. “Ecco perché, pur di fronte al netto miglioramento in atto – spiega Cartabellotta – non conoscendo ancora chiaro il reale impatto dell’Italia tutta gialla sulla curva epidemiologica è fondamentale rispettare la gradualità nelle riaperture, senza imprudenti salti in avanti. Gradualità che, insieme al completamento della copertura vaccinale degli over 60 e al rigoroso rispetto delle misure individuali, rappresenta la chiave di volta per affrontare questa fase della pandemia”.