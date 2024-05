CHICO FORTI E’ IN ITALIA/ Il 65enne dopo aver lasciato il carcere negli Stati Uniti è arrivato a Roma accolto dalla premier Giorgia Meloni. Forti è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, nei prossimi giorni andrà nel penitenziario di Verona

di SERGIO TRASATTI/ Chico Forti è rientrato in Italia. Il 65enne trentino era uscito nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo 24 anni di detenzione. L’aereo che lo ha riportato nel Belpaese è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare alle porte della Capitale, dove Forti è stato accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’uomo poi è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, in cui resterà per qualche giorno prima di andare nel penitenziario di Verona. Ricordiamo che Forti fu condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio avvenuto nel 1998 a Miami.

Le prime parole di Forti. Visibilmente commosso, il 65enne appena sbarcato nel ringraziare la premier ha detto: “Non vedo l’ora di abbracciare mia madre”. Il legale di Chico Forti, avvocato Carlo Della Vedova, ha spiegato: “Faremo un’istanza per avere il permesso per il detenuto di visitare la madre che ha 96 anni e non si può muovere. La mamma Loner si trova a Trento e credo non veda il figlio da circa dieci anni. Anche l’aspetto umanitario ha accelerato la procedura ed è anche stata considerata dalla Corte di Appello di Trento quando è stata recepita la sentenza americana”.

Le dichiarazioni della sua famiglia. I familiari di Chico Forti mantengono, per ora, il massimo riserbo. L’Ansa comunque ha riportato le loro parole: “Il nostro auspicio è che questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere. L’intervento del governo di Giorgia Meloni nelle scorse settimane ha dato un’accelerata all’iter”. Mentre lo zio Gianni Forti ha detto: “Il rientro di Chico è per noi una grande soddisfazione dopo una battaglia durata come una guerra punica. A noi basta che sia in Italia, ora il percorso è in discesa”.

La gioia del governo italiano. Sui social Giorgia Meloni dice: “Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”. Mentre, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta: “E’ il risultato della grande azione del governo e della nostra diplomazia. È da quando ci siamo insediati che stiamo lavorando perché Chico Forti possa scontare la seconda parte della sua detenzione in Italia”.

L’intervento del Guardasigilli. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio invece dichiara: “È un giorno di gioia e di soddisfazione per l’intero Paese: il rientro in Italia di Chico Forti è innanzitutto un successo del presidente Giorgia Meloni e uno straordinario traguardo politico e diplomatico, frutto di intensa e proficua collaborazione istituzionale a tutti i livelli. Essenziali nell’accelerazione delle ultime procedure di consegna, sono stati anche i colloqui avvenuti a latere del G7 Giustizia la settimana scorsa a Venezia”.