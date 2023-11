CHAMPIONS: MILAN E LAZIO OK/ A San Siro il Diavolo esce dalla crisi e ribalta il forte Paris Saint Germain di Mbappé. Travolto da fischi e insulti il grande ex Gigio Donnarumma. All’Olimpico, un lampo di Immobile lancia i biancocelesti contro il Feyenoord. Adesso, per entrambe, la qualificazione agli ottavi di finale è possibile

di FABIO CAMILLACCI/ Martedi di Champions League perfetto per le due squadre italiane impegnate nella prima giornata di ritorno della fase a gironi. Il Milan a San Siro piega 2-1 il Paris Saint Germain, la Lazio all’Olimpico batte per 1-0 il Feyenoord. Due successi che alimentano le speranze di qualificazione agli ottavi di rossoneri e biancocelesti, ora padroni del loro destino alla luce del calendario degli ultimi due turni.

Il Milan di Stefano Pioli rinasce nella notte più bella: Leao e Giroud affondano il PSG dopo il vantaggio firmato dall’ex interista Skriniar. Una vittoria scacciacrisi per il Diavolo. La compagine meneghina in Europa si riprende tutto quello che aveva perso in campionato. Leao vince la sfida a distanza contro uno spento Mbappé segnando uno splendido gol in rovesciata (nella foto), mentre Pioli fortifica una panchina che comunque non era in discussione. Peraltro, questa è la prima vittoria milanista nella Champions 2023-2024.

La nuova situazione nel gruppo. Nell’altra sfida, Borussia Dortmund-Newcastle 2-0 con i tedeschi che ora guidano il girone di ferro a quota 7 punti; parigini a 6, Milan 5, Newcastle 4. Grande equilibrio. Il Milan torna dunque in piena corsa per il passaggio del turno e lo fa sgambettando proprio il suo ex bambino prodigio Donnarumma, massacrato di insulti e fischi da parte dei tifosi rossoneri.

Breve considerazione: ma che sta succedendo alla “Scala del Calcio”? Dopo l’esagerata contestazione interista al “traditore” Romelu Lukaku, ecco la dura contestazione milanista per un altro grande ex come il portierone della Nazionale. Ci sembra tutto molto esagerato, soprattutto in questo calcio moderno mercenario dove non esistono più le cosiddette “bandiere”. Ma la colpa è anche della stucchevole stampa del Nord, sempre lì pronta a fomentare le folle: la velenosa campagna stampa orchestrata contro Lukaku ha del vergognoso. Lo stesso si può dire per quanto fatto contro Donnarumma.

Lazio: Immobile fa 200 gol con la maglia della Lazio e la squadra di Sarri scavalca il Feyenoord in classifica. Adesso i biancocelesti sono secondi. Ai padroni di casa basta un destro di Ciro nel recupero del primo tempo. Dopo il gol di testa all’ultimo respiro contro l’Atletico Madrid, stavolta Provedel è decisivo nel finale con le sue parate.

La qualificazione agli ottavi di Champions diventa così alla portata dei capitolini secondi in classifica nel raggruppamento. Nell’altra gara, risultato tennistico per l’Atletico: a Madrid finisce 6-0 contro il Celtic Glasgow. Pertanto: Atletico al comando con 8 punti, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic 1. E’ stata comunque una partita sofferta per i biancocelesti, bravi a imporsi sfoggiando un grande temperamento e una grande attenzione in fase difensiva.