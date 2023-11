CHAMPIONS, LAUTAROTTAVI!/ Un gol del “Toro” argentino lancia l’Inter a Salisburgo: nerazzurri qualificati al turno successivo con due giornate d’anticipo insieme alla Real Sociedad. Napoli, stecca interna contro l’Union Berlino di Leonardo Bonucci. Il Real Madrid vola e tiene in corsa i partenopei. Agli 8° anche City, Bayern e Lipsia

di FABIO CAMILLACCI/ L’Inter è la prima squadra italiana a volare agli ottavi di finale della Champions League 2023-2024; e lo fa con ben due turni d’anticipo. Non accadeva dal 2003-2004. Decisiva la vittoria per 1-0 in casa del Salisburgo: rete di Lautato Martinez su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Bidstrup. Eurodelusione Napoli: solo 1-1 contro l’Union Berlino di Leonardo Bonucci. I tedeschi erano reduci da 12 sconfitte di fila tra Coppa Campioni e Bundesliga: nel primo tempo gol di Politano, nella ripresa contropiede teutonico finalizzato da Fofana per il pareggio definitivo.

Il match in terra austriaca. Il “Toro” argentino entra al posto di Sanchez al 68′ e trasforma il penalty dei tre punti all’85esimo. Ancora una volta per Simone Inzaghi sono stati decisivi i cambi dopo un primo tempo dove il Salisburgo ha messo sotto i nerazzurri. Adesso l’obiettivo interista è centrare il primo posto. Nell’altra partita del raggruppamento, la Real Sociedad tra le mura amiche elimina del tutto il Benfica battendolo 3-1. In classifica: Real Sociedad e Inter 10 punti, Salisburgo 3, Benfica sempre a zero. Inter e Real Sociedad agli ottavi in anticipo con Manchester City, Lipsia, Bayern Monaco e Real Madrid.

Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante il pari contro l’Union Berlino, l’ex San Paolo non riserva fischi a Garcia e i suoi ragazzi, ma la delusione è palpabile, perchè il Napoli spreca il primo match point europeo per ipotecare il passaggio agli ottavi di di Champions. C’è rammarico soprattutto alla luce dell’andamento della partita. Gara totalmente dominata dai padroni di casa che però pagano il non aver chiuso prima la sfida sprecando le palle gol per il 2-0.

La situazione nel girone del Napoli a due turni dal termine. Nell’altra sfida del gruppo, il Real Madrid al Bernabeu rifila un 3-0 al Braga ed è già sicuro di qualificazione e primo posto. Questa la nuova classifica: Real a punteggio pieno con 12 punti, Napoli 7, Braga 3, Union 1. E adesso, dopo Real Madrid-Napoli, c’è il rischio concreto di una sfida da dentro o fuori all’ultima giornata contro i portoghesi del Braga. In questa Champions, finora, in casa i partenopei non hanno mai vinto. Intanto, il Napoli deve ringraziare il Real Madrid che ha ucciso il girone togliendo punti a tutti e favorendo la corsa al secondo posto.