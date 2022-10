CHAMPIONS, INTER E NAPOLI SHOW/ I nerazzurri al Meazza rifilano un poker al Viktoria Plzen e volano in anticipo agli ottavi di finale. Ritorno di Lukaku con gol. Napoli sempre scatenato: tris ai Rangers e primo posto nel girone praticamente in tasca

di FABIO CAMILLACCI/ Serata scoppiettante per le altre due italiane impegnate nella fase a gironi della Champions League. Inter, la serata perfetta: al Meazza 4-0 al Viktoria Plzen, ottavi di finale garantiti con ritorno in campo e al gol per Romelu Lukaku (foto Lapresse). Il Napoli invece è sempre uno spettacolo: 3-0 ai Rangers Glasgow al Maradona e adesso per il primo posto nel raggruppamento basterà non perdere 4-0 a Liverpool nell’ultimo turno. Ma cominciamo dalle emozioni di Milano: gol di Mkhitaryan (seconda rete consecutiva per l’armeno dopo quello di sabato scorso a Firenze), doppietta di Dzeko e sigillo del bomber belga. La squadra di Simone Inzaghi supera così un girone non facile e passa il turno con una giornata d’anticipo. Nell’altra sfida, Barcellona-Bayern Monaco 0-3 per questa nuova classifica: Bayern 15 punti, Inter 10, Barcellona 4, Viktoria 0.

Il match del Meazza. Nel giorno del quarto anniversario da presidente di Steven Zhang, l ’Inter, dunque, si regala per il secondo anno di fila gli ottavi di Champions. Nessuna sorpresa: cechi volenterosi, ma troppo inferiori ai nerazzurri, a loro volta affamati e desiderosi di archiviare la pratica prima possibile. Al di là dell’ottima prestazione di Dzeko autore di due gol, prove da incorniciare per Bastoni, Dimarco e Barella, in versione tuttocampista, perché corre per due, recupera, lancia e si inserisce. Bravo mister Inzaghi per aver risollevato i suoi dopo un inizio di stagione davvero difficile e perchè alla guida dell’Inter in Europa ha fatto molto meglio dei suoi predecessori Spalletti e Conte.

Il Napoli si conferma vincente e spumeggiante anche in Coppa Campioni. La squadra di Spalletti ci mette solo 15 minuti a liquidare i Rangers in quel di Fuorigrotta e adesso, alla luce del 3-0 partenopeo agli scozzesi e della contemporanea vittoria con identico punteggio del Liverpool in casa dell’Ajax, alla compagine di Luciano Spalletti per entrare nell’urna del sorteggio per gli ottavi da prima della classe, basterà perdere a Liverpool con tre gol di scarto in quanto gli azzurri sono forti del 4-0 rifilato ai Reds nel match d’andata. Il tecnico del Napoli fa un po’ di turnover, ma, senza esagerare. Così, Kvaratskhelia può finalmente respirare in panchina, mentre Simeone dà il cambio a Osimhen nel ruolo di centravanti.

Proprio il “Cholito” è l’eroe della serata: sua la doppietta che decide la gara. All’11’ l’argentino s’infila tra le belle statuine dei Rangers, sfrutta l’intuizione di Di Lorenzo e sblocca la partita. Passano 4′ e il consolidato asse con Mario Rui porta al raddoppio. Il difensore portoghese crossa e Simeone di testa concede il bis. Da questo momento in poi, come ovvio, il Napoli comincia a gestire per risparmiare energie. Nonostante tutto, Ndombele fa tremare la traversa, Raspadori sfiora il tris che arriva comunque nel finale con Ostigard. I Rangers? Non pervenuti. La classifica di questo raggruppamento a un turno dal termine: Napoli 15 punti, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0.