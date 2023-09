“Cavaliere e Gentiluomo, l’Italia dopo Berlusconi”. Uscirà il 29 settembre, giorno di nascita del fondatore di Forza Italia, il nuovo libro di Michel Emi Maritato. Vizi, virtù e retroscena della vita da politico e imprenditore

di SERGIO TRASATTI/ Il 29 settembre prossimo, giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni, uscirà il libro “Cavaliere e Gentiluomo-l’Italia dopo Berlusconi”. Un libro di Michel Emi Maritato con la prefazione di Fabio Camillacci (giornalista de L’Altroquotidiano, di Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV). EM edizioni. Il libro presenta una versione inedita di Silvio Berlusconi, colto in alcuni momenti intimi della sua vita. Lo scrittore e giornalista Michel Maritato, che ha avuto più volte l’onore di entrare in contatto con il Presidente, è andato a ripescare dieci piccoli episodi, molto personali, per scovare quegli aspetti della personalità di Berlusconi che in pochi conoscono.

In dieci capitoli, Maritato narra, con un velo di ironia e di malinconia, passaggi di vita vissuta, caratterizzati da sentimenti normali, proprio come accade per qualsiasi uomo comune. Si vuole ricordare Berlusconi essenzialmente come essere umano, con i suoi successi e le sue debolezze, con i suoi tic e le sue geniali trovate. Diversamente dalla corrente narrazione riferita all’uomo pubblico, il Cavaliere è stato altresì un giovane volitivo, un appassionato di musica, un cultore del bello, un imprenditore generoso, un amico caparbio. Proprio sotto queste vesti, viene sottoposta alla coscienza collettiva una riflessione sull’uomo che tanta influenza ha avuto nel costruire un personaggio di cui non riusciremo mai ad afferrare totalmente la vera essenza.

Quest’opera ci conduce attraverso un viaggio dettagliato e approfondito, presentando in modo equilibrato i molteplici aspetti della vita di Silvio Berlusconi. Attraverso le pagine di questo libro, avrete l’opportunità di esplorare la sua incredibile carriera imprenditoriale, che ha plasmato il panorama mediatico italiano, creando un empireo di comunicazione senza precedenti. Oltre all’aspetto imprenditoriale, il libro ha offerto un’analisi del percorso politico di Berlusconi, mettendo in luce i momenti salienti della sua esperienza parlamentare. Indipendentemente dalla propria posizione politica, non si può negare l’impatto che Berlusconi ha avuto sul panorama politico italiano. Silvio Berlusconi ha incarnato i valori di centro-destra, promuovendo la libera iniziativa economica e sostenendo politiche volte a stimolare la crescita e l’innovazione.

Silvio Berlusconi ha segnato la storia del Belpaese. Il Cavaliere ha svolto un ruolo cruciale nella modernizzazione dell’economia italiana, promuovendo riforme che hanno contribuito a rafforzare la competitività del paese a livello internazionale. L’autore ha offerto ai lettori una narrazione avvincente e ben documentata, fornendo una panoramica completa ed informativa della vita e delle gesta di Silvio Berlusconi. Non mancano spunti di riflessione su come questa figura abbia influenzato e modellato l’Italia contemporanea.