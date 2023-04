LE COPPE INCIDONO SULLE GRANDI/ Il Monza sbanca il Meazza, dedica la vittoria a Berlusconi e acuisce la crisi dell’Inter in campionato. Milan, Pioli sbaglia ancora: a Bologna l’ampio turn over produce un altro pareggio. Napoli-Verona finisce senza reti ma Spalletti è felice perchè recupera Osimhen

di FABIO CAMILLACCI/ Dai primi 5 anticipi validi per la 30esima giornata di Serie A, arriva la conferma che gli impegni nelle Coppe europee hanno dei riflessi negativi sul campionato a livello di prestazioni e stato psicofisico delle squadre. Per un motivo o per un altro. Non a caso, la Lazio che da tempo è fuori da tutte le Coppe vola, e le altre arrancano. Napoli a parte; anche se adesso gli impegni infrasettimanali si stanno facendo sentire sulle gambe dei calciatori di Spalletti.

E così ecco un sabato calcistico ricco di sorprese con le due milanesi che continuano a giocare a “ciapa no” nella corsa Champions. Il Milan non va oltre il pari a Bologna, l’Inter cade ancora al Meazza e stavolta contro il Monza, mentre il Napoli al “Maradona” non riesce a sbloccare il risultato chiudendo a reti bianche. Insomma, per le due squadre meneghine la solita storia di questo 2023: belle in Europa, brutte in Serie A. Il Milan scende a -8 dalla Lazio seconda in classifica, l’Inter precipita a -10.

Inter-Monza 0-1. I brianzoli centrano l’impresa storica da dedicare al loro presidente Silvio Berlusconi sempre ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Sugli spalti di San Siro è festa grande anche per il monzese milanista Adriano Galliani. Si aggravano i numeri negativi dell’Inter: 11° sconfitta in campionato, la terza di fila in casa. E anche se il portiere dei biancorossi Di Gregorio risulta tra i migliori in campo, il Monza merita il successo. Il gol vittoria lo firma Caldirola di testa su corner: ennesimo gol su calcio piazzato subito dai nerazzurri (nella foto in home page: la gioia di Caldirola e compagni dopo la rete. Nella foto a destra: la disperazione di Lautaro per un gol fallito).

Stadio “Dall’Ara”, Stefano Pioli sbaglia ancora e il Milan stecca di nuovo. Il tecnico dei rossoneri, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, ricorre al solito stravolgimento tecnico-tattico fatto di un ampio turn over. Continua a non capire che le seconde linee non valgono i titolari. Errare è umano ma perserverare è diabolico. Bologna in vantaggio dopo soli 33 secondi con Sansone, pareggio al 40′ di Pobega con un gran sinistro da fuori. Tardivo l’ingresso di alcuni titolari milanisti: il forcing finale guidato da Leao non riesce a sfondare il muro felsineo.

Il pensiero del ritorno dei quarti di finale di Champions incide anche sul Napoli. A Fuorigrotta il Verona strappa uno 0-0 preziosissimo in chiave salvezza perchè adesso lo Spezia, quartultimo, è distante soltanto 3 punti. Tra i partenopei l’unica nota lieta è il ritorno in campo di Osimhen che peraltro appena subentrato dalla panchina nella ripresa, fa tremare la traversa con un destro al fulmicotone dei suoi. Poi l’Hellas in contropiede getta alle stelle il match-point. Il ritorno del nigeriano è comunque una gran bella notizia per il Napoli che martedi in Coppa Campioni sarà chiamato a ribaltare lo 0-1 subito a San Siro per volare in semifinale.