CALCIO E COVID, IL TACCUINO/ Giocatore del Torino positivo al coronavirus, Dybala invece guarisce definitivamente. E mentre Spadafora continua a parlare, in Germania la Merkel fa ripartire la Bundesliga

di FABIO CAMILLACCI/ Mentre si continua a discutere sull’eventuale ripresa del campionato di calcio di Serie A, spunta un calciatore del Torino positivo al Covid-19. Dybala invece guarisce definitivamente. Il caso granata è stato annunciato dallo stesso Toro con un comunicato ufficiale. In sostanza, i test medici effettuati su tutta la rosa e iniziati martedi 5 maggio hanno rilevato la positività di un giocatore del Torino (del quale non è stata resa nota l’identità). Un giocatore attualmente asintomatico che è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato.

Finisce invece l’incubo di Dybala. La lunga attesa de “La Joya” è finalmente terminata: dopo oltre un mese e mezzo dalla scoperta della sua positività al coronavirus, l’attaccante argentino ha avuto l’esito dell’ultimo tampone, quello definitivo e finalmente negativo. Una liberazione per l’ultimo dei tre contagiati della Juventus (dopo Rugani e Matuidi), che ha vissuto la lunga quarantena insieme alla fidanzata Oriana, pure lei contagiata ma guarita prima.

L’ultima uscita di Vincenzo Spadafora. Ormai è un vero e proprio taccuino giornaliero tra calcio e Covid-19 a proposito dei post e delle dichiarazioni del ministro dello Sport sulla ripresa o meno del campionato di Serie A. L’ultima esternazione di Spadafora in ordine di tempo è la seguente: “Impossibile dare una data sulla ripresa del calcio. Dipende dalla curva dei contagi. Non capisco l’inasprimento del dibattito. Anche il tifo organizzato stigmatizza (molti gruppi ultras sono contrari alla ripresa della stagione calcistica, ndr). Giovedi 7 maggio è in programma un incontro Cts-Figc e speriamo ci sia il via libera al Protocollo”. Una preghiera al ministro dello Sport e agli altri protagonisti del teatrino: da oggi per favore state in silenzio, tornate a parlare solo quando la decisione sarà ufficiale.

Intanto, la Germania riapre il calcio. La Bundesliga ripartirà il 15 maggio e anche la coppa nazionale verrà terminata, sempre se non interverranno nuovo fatti, vedi anche il numero di eventuali contagi. La Lega calcio tedesca lo ha comunicato ufficialmente ai club dopo che la Cancelliera Angela Merkel ha dato il via libera definitivo alla ripresa dell’attività, interrotta il 13 marzo a poche ore dall’inizio della 26esima giornata della Bundesliga. Giovedi 7 maggio è prevista un’Assemblea di Lega che deciderà i dettagli della ripartenza, nonostante ci siano alcuni casi di calciatori positivi al Covid-19.