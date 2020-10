Attacco vandalico nell’Isola dei Musei di Berlino: danneggiate 70 opere d’arte e vari pezzi antichi

In un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell’Isola dei Musei di Berlino (foto), sono state danneggiate 70 opere e pezzi antichi. Lo scrive la Bild on line, rivelando un agguato del 3 ottobre, finora rimasto segreto. Sono stati colpiti il museo di Pergamo, l’Alte Nationalgalerie e il Neues Meseum. Secondo il tabloid, i sospetti cadono su un complottista fanatico di 39 anni, Attila Hildmann, che in passato aveva definito il Museo di Pergamo come un “Trono di Satana” e centro dei “satanisti e dei criminali del coronavirus”.

Indagini sono in corso per stabilire se i sospetti su questo personaggio siano fondati e per individuare eventuali altri autori di questa impresa vandalica.