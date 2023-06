Altro che tentativi di arrivare a una tregua delle ostilità in Ucraina! L’Italia incrementerà la produzione di missili da fornire a Zelensky!

Altro che ricerca di una tregua per una trattativa che ponga fine alla guerra avviata a febbraio 2022 da Putin contro l’Ucraina! Oggi si è appreso che l’Italia incrementerà la produzione missilistica per sistemi di artiglieria navale, munizioni e giubbotti antiproiettili, da destinare all’Ucraina in vista di un prossimo nuovo pacchetto di aiuti militari al governo di Zilensky, il quale nella sua visita in Italia arrivò a rispondere a Papa Francesco che l’Ucraina non è alla ricerca di mediatori per arrivare alla sospensione delle ostilità tra Russia e Ucraina..

L’aumento della produzione di armi, richiesto anche nell’ambito del gruppo di contatto dei Paesi Nato che si è tenuto una settimana fa a Ramstein, riguarda il programma di difesa europeo e di cooperazione di difesa europea di cui si sta facendo promotrice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Lajen. Anzi, è stato precisato che “dell’aumento di produzione delle armi beneficeranno anche gli altri Paesi dell’Unione europea”.