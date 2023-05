ALLUVIONE KILLER/ Situazione drammatica in Emilia Romagna per esondazioni e allagamenti: almeno 9 morti e migliaia di evacuati in varie zone. Annullato il Gran Premio di Formula 1 previsto nel prossimo week end a Imola

di SERGIO TRASATTI/ Si aggrava la situazione in Emilia Romagna dopo l’alluvione di martedi 16 maggio. Ci sono almeno nove vittime in seguito all’ondata di maltempo che ha investito la Regione con l’esondazione dei fiumi, allagamenti e frane. Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini fa sapere: “Moltissimi gli evacuati, tra cui 3mila a Bologna, 5mila a Faenza e 5mila nel Ravennate, ma il numero è destinato a crescere”. La Protezione civile: “I soccorritori possono essere a rischio”. Salvate due neonate a Castrocaro Terme. Il ministro Nello Musumeci: “Allagati 24 Comuni, tutti i fiumi sono esondati. Proporrò al Consiglio dei ministri di destinare altri 20 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna, in aggiunta ai 10 milioni già deliberati”. Il Comune di Bologna fa sapere che la viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana. Diverse scuole chiuse; circolazione dei treni interrotta. Allagato il tratto romagnolo dell’A14. La premier Giorgia Meloni: “Massima disponibilità ad aiutare l’Emilia Romagna”.

Formula 1, annullato il Gran Premio in programma sul circuito di Imola di F1 in questa fine settimana. E’ stato annullato a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. L’annuncio è stato dato dal presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani. “E’ stato deciso l’annullamento del GP di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto”. Subito dopo è arrivato il comunicato ufficiale che ha sancito l’annullamento.

LE NOTIZIE PRECEDENTI

Il maltempo colpisce l’Italia da Nord a Sud; e così sarà fino al termine di questa settimana. Nella giornata di martedì 16 maggio è scattata l’allerta rossa in Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico: oltre mille le persone evacuate nella Regione. Un uomo è morto a Forlì dopo essere stato dato per disperso. I soccorritori hanno recuperato sua moglie vicino all’argine del fiume Montone, che è esondato.

A Cesena il fiume Savio è esondato in centro. Scuole chiuse a Ravenna e Bologna. Stop ai treni tra Forlì, Rimini e Ravenna. Proprio nel Ravennate sono state disposte nuove evacuazioni. Il Lamone, già esondato nelle settimane scorse, ha rotto l’argine anche sul lato sinistro e ha inondato il centro di Faenza.

Le parole del presidente della Regione Emilia Romagna e gli altri posti in cui è allarme. Stefano Bonaccini ha detto: “La realtà supera le peggiori previsioni”. Nelle Marche, in Sicilia e in Campania è allerta arancione. Evacuazioni a Ischia per Casamicciola. Previsti meno disagi, con conseguente allerta gialla, in altre dieci Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

La vittima. I soccorritori hanno raggiunto una coppia di anziani coniugi che abitano in una casa isolata, in aperta campagna: una zona particolarmente difficile da raggiungere perché la zona era di fatto allagata. La donna è riuscita a salire al piano superiore ed è stata salvata. Ha riferito ai soccorritori che con lei c’era anche il marito, rimasto bloccato al piano inferiore, completamente invaso dall’acqua. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato senza vita dopo alcune ore di ricerche.