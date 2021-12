AGGIORNAMENTO COVID/ 16.806 nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore. 72 i morti. In aumento i ricoverati. La situazione regione per regione

Il bollettino quotidiano sull’andamento dei contagi da covid 19 fa registrare oggi 2 dicembre i seguenti dati: si registrano 16.806 nuovi casi con 679mila tamponi, e 72 morti. L’indice di positività è al 2,5% (-0,2%). L’Italia torna sopra i 200mila positivi, prima volta da giugno. Sono in aumento terapie intensive (+12) e ricoveri (+50). Ieri si erano registrati 15.085 casi con 573.775 tamponi (tasso al 2,6%) e 103 decessi.

Questa la situazione regione per regione: in Veneto 2.873 nuovi casi e 6 vittime nelle ultime 24 ore. In Lombardia 2.620 nuovi positivi e 17 morti. Nel Lazio 1.810 nuovi casi e 4 morti. In Emilia-Romagna 1.464 nuovi casi e sei decessi. In Campania 1.271 nuovi casi e 5 morti. Ci sono stati 1.204 nuovi positivi in Piemonte e due decessi. In Friuli Venezia Giulia 770 nuovi contagi e 7 decessi. Altre quattro vittime in Alto Adige e 717 nuovi casi positivi. Sono 615 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana. Sono 485 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Nelle Marche 439 casi. In Calabria 369 nuovi casi e due decessi. In Puglia 305 nuovi casi e 3 morti. In Sardegna si registrano 154 ulteriori casi. In Valle d’Aosta 99 nuovi casi positivi.