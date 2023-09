Aereo delle Frecce Tricolori precipita durante una esibizione e travolge un’auto sulla quale viaggiava una famiglia uccidendo uno dei due fratellini (una bambina di 5 anni e un bimbo di 12 anni) e ferendo i genitori

L’INTER DEMOLISCE IL MILAN/ Tutto in un colpo solo per i nerazzurri: cinquina ai cugini e primato in solitaria. Un 2023 da incubo per il Diavolo nei derby: 5 sconfitte in 5 gare. Vlahovic e Chiesa lanciano la Juventus: 3-1 alla Lazio. Un bel Genoa spaventa un piccolo Napoli: 2-2 a Marassi

